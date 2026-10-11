賴清德：民進黨嘉義縣市長參選人若當選 一加一大於二

兼任民進黨主席的總統賴清德今晚出席嘉義市長參選人王美惠競選總部成立時表示，年底民進黨嘉義縣市長參選人蔡易餘、王美惠若當選，雙方合作及中央支持，效果絕對一加一大於二。

王美惠晚間舉行競選總部成立大會，擔任王美惠競選總部名譽主任委員的民進黨主席賴清德、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣長參選人立委蔡易餘，以及民進黨立委王義川、莊瑞雄、陳冠廷等人到場站台助講，現場湧入大批支持群眾。

賴清德表示，王美惠自議員助理開始服務嘉義鄉親，擔任過4屆的議員、2屆的立委，總是騎著機車，只要嘉義市有需要的地方就會出現，服務不分對象，王美惠一直把鄉親當作是「自己人」，這次要參選市長，鄉親也要把王美惠當作「自己人」支持。

賴清德指出，王美惠在地深耕逾20年，已經準備好了，且擔任立委的表現有目共睹，經公民監督國會聯盟評鑑有9次是第1名的立委，王美惠不僅積極服務地方，在中央更是努力專業問政，積極爭取經費建設地方。

賴清德說，嘉義縣這幾年在民進黨執政下，已從農業縣蛻變成科技大縣，就連台積電先進封裝測試中心也設在嘉義縣，未來嘉義市要進步，一定要多與嘉義縣合作，並在中央大力的支持下，雙方共同發展效果絕對一加一大於二。

賴清德表示，擔任總統其中一個心願是台灣要均衡發展，過去建設都在北部，下一代就業都要離鄉背井，年底只要嘉義縣市長參選人蔡易餘、王美惠都能當選，加上中央的大力支持，嘉義縣市絕對共同繁榮發展。

王美惠表示，自己是平凡家庭出身的孩子，一直以來都把市民當作家人服務。當選市長後，將提高中小學營養午餐餐費，升級敬老愛心卡功能與便利性，完善長者交通載運服務，並提供完善發展環境，做返鄉青年最強大後盾，還會結合嘉義市在地文化與觀光資源，讓大家愛上嘉義市。