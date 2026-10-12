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新北市長選情 李四川搗綠票倉 蘇巧慧女力相挺

聯合報／ 記者葉德正張策黃子騰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（右四）昨晚出席三重區嘉義同鄉會餐敘，新北市長侯友宜（右五）、嘉義市長黃敏惠（右二）到場力挺李四川，一同切蛋糕為一○一歲榮譽總會長蔡銘桐的父親慶生。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右四）昨晚出席三重區嘉義同鄉會餐敘，新北市長侯友宜（右五）、嘉義市長黃敏惠（右二）到場力挺李四川，一同切蛋糕為一○一歲榮譽總會長蔡銘桐的父親慶生。記者黃子騰／攝影

新北市長選情緊繃，參選人分秒必爭拓票。國民黨李四川昨從早市到夜市，還參加三重區嘉義同鄉會卅五周年餐會，獲新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠同台助攻。民進黨蘇巧慧成立女力後援會，主張透過六大福利政見減輕家庭照顧負擔，讓女性不只擁有選擇的自由，更有實現選擇的機會，打造性別友善、平等城市。

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李四川昨到永和、新店固守藍營票倉，偕議員劉哲彰在新店辦市政說明會，提出寶高智慧產業園區二期、中和光復線延伸、深坑輕軌及安坑運動中心等四大地方建設。李談到，將推動中和光復線向南延伸至新店，銜接環狀線、安坑輕軌及央北、十四張開發區，增加新店、中永和往返台北市的軌道運輸選擇；深坑輕軌要串聯台北市動物園、深坑並延伸石碇，強化雙北東南側交通路網。

李四川晚間到綠營大本營三重，和嘉義同鄉會博感情，也到三重三和夜市拜票，展現高人氣。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨天出席女力後援會成立大會，她表示在建設、工程等刻板印象中女性比較不擅長的事務她都做到了，並強調首長的特質在於能夠找到方向、盯住進度。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨天出席女力後援會成立大會，她表示在建設、工程等刻板印象中女性比較不擅長的事務她都做到了，並強調首長的特質在於能夠找到方向、盯住進度。記者葉信菉／攝影

蘇巧慧昨早在板橋出席與議員山田摩衣聯合競總成立大會，蘇強調，現在的市長不是拿鐵鎚在工地，而是能向中央爭取預算、在地方協調，除執行力，更要協調力、整合力，以及創意的「少年氣」，還說「蘇巧慧做市長，大巨蛋一定行。」與對手主打的工程專業人設互別苗頭。

女力後援會吸引千人到場，蘇高唱「粉紅超跑」進場，現場歡聲雷動。蘇表示，成立女力後援會是她心情最激動的一場，站在台上的朋友，曾與她一起為新北、為台灣努力，無論是推動繪本、建築、影視產業、地方商圈發展，有攜手打拚的經驗。蘇強調，工程、建設並非女性不擅長的領域，造橋、鋪路、治水、防洪等，「蘇巧慧統統都會做」。

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