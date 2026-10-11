積極解決在地停車與交通問題 謝國樑中山區後援會成立 跨界人士力挺

基隆市長謝國樑競選連任，「挺善樑！為了下一代」中山區後援會今辦成立大會。謝國樑說，中山區地方關心的停車與交通問題，市府已積極協調台電及民間用地，預計增加100多個汽車停車位，減輕周邊居民停車負擔。

謝國樑中山區後援會成立大會氣氛熱烈，中山區里長、地方仕紳及鄉親到場。後援會會長彭慶麟、副會長陳炳南和徐麗玲、榮譽顧問團團長陳守信及顧問團等重要後援會幹部力挺外，雄愛之友會會長劉文耀也帶領雄愛之友會幹部前來助陣，展現跨界團結相挺謝國樑連任的決心。

基隆市議員參選人林祐德表示，自己跟隨謝國樑學習與打拚多年，深受謝國樑善良、體恤員工與關懷市民的精神感召。近年基隆在長者福利（如長樂6500元等發放）、青年電動機車專案及騎樓整修工程，都獲得廣大迴響。懇請中山區長輩與好朋友，給青年世代一個機會，讓他與謝國樑一同在市府與市議會攜手合作，持續為中山區鄉親爭取更多福利與建設。

彭慶麟說，謝國樑是非常認真、腳踏實地做事的市長，關心地方大小事，不論是爭取社區道路改善或是照顧鄉親長者，都展現出極高的執行力。認真做事的人絕對不能孤單，懇請中山區所有鄉親發揮影響力，幫忙拉票、催票，讓謝國樑高票連任。

市議員宋瑋莉指出，謝國樑上任以來，非常重視基隆民生需求，包含基隆市區道路鋪設平整、夜間照明提升等基礎建設，都讓市民極為有感。許多過去多年未能解決的社區路平問題，在謝上任後展現效率，逐步克服與解決。

市議員郭美秀表示，謝國樑一直都是以極大的愛心與耐性，關心基隆的弱勢團體與下一代。從完善的幼兒照顧政策，到改善中山區示範道路、產業道路與照明設備，無一不展現其施政的用心。市府與地方里長緊密合作，中山區才能持續進步，期盼大家繼續給予謝國樑最堅定的支持。

謝國樑致詞時，首先感謝代天宮提供場地，也感謝中山區所有里長、地方鄉親及各界幹部的無私幫忙與支持。基隆近年在道路鋪設、交通環境改善、兒童樂園建設以及青年電動機車等政策上均有顯著進展。

謝說，地方關心的停車與交通問題，市府已積極協調台電及民間用地，預計將於中山區增加100多個汽車停車位，減輕周邊居民停車負擔。台肥一廠土地規畫，市府堅持打造「AI產業園區」，帶動基隆產業發展與就業機會，絕不允許被隨意變更為廢土場，或其他不符地方利益的用途。懇請鄉親團結一致、堅定支持，讓他與地方民意代表繼續為基隆及中山區的未來打拚。

基隆市長謝國樑競選連任，「挺善樑！為了下一代」中山區後援會今辦成立大會。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑競選連任，「挺善樑！為了下一代」中山區後援會今辦成立大會。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑競選連任，「挺善樑！為了下一代」中山區後援會今辦成立大會。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑競選連任，「挺善樑！為了下一代」中山區後援會今辦成立大會。圖／謝國樑競選辦公室提供