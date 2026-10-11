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蔣萬安沈伯洋電視辯論拍板 TVBS三立聯合舉辦…時間形式周一確認

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮造勢晚會登台致詞。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮造勢晚會登台致詞。記者張文玠／攝影

年底選戰倒數48天，台北市長電視辯論會，TVBS已與三立電視達成協議，今天共同宣布，將聯合舉辦台北市長候選人的電視辯論會，明天下午兩陣營也將針對電視辯論相關程序及細節交換意見，辯論會的形式與具體舉辦日期，也可望在明天會議中確認。

2026九合一選舉

對於TVBS將與三立聯合舉辦電視辯論會，爭取連任的台北市長蔣萬安也表示，他也會全力以赴，藉由辯論會向台北市民完整說明政見理念與施政藍圖。

至於辯論會是否會有交叉詰問？蔣萬安今天下午受訪也表示，不管是四年前台北市的市長選舉辯論會，或過去歷次不管總統選舉、縣市長選舉形式，其實就是會有各種形式。

台北市長蔣萬安（圖）下午出席2026台灣的孝、百善孝為先為父母長輩教練洗腳暨反毒宣導活動。記者陳正興／攝影
台北市長蔣萬安（圖）下午出席2026台灣的孝、百善孝為先為父母長輩教練洗腳暨反毒宣導活動。記者陳正興／攝影

蔣萬安 電視辯論 辯論 2026九合一選舉

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