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蔣萬安沈伯洋電視辯論拍板 TVBS三立聯合舉辦…時間形式周一確認
年底選戰倒數48天，台北市長電視辯論會，TVBS已與三立電視達成協議，今天共同宣布，將聯合舉辦台北市長候選人的電視辯論會，明天下午兩陣營也將針對電視辯論相關程序及細節交換意見，辯論會的形式與具體舉辦日期，也可望在明天會議中確認。
對於TVBS將與三立聯合舉辦電視辯論會，爭取連任的台北市長蔣萬安也表示，他也會全力以赴，藉由辯論會向台北市民完整說明政見理念與施政藍圖。
至於辯論會是否會有交叉詰問？蔣萬安今天下午受訪也表示，不管是四年前台北市的市長選舉辯論會，或過去歷次不管總統選舉、縣市長選舉形式，其實就是會有各種形式。
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