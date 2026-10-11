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李文耀選基市議員大咖雲集！愛妻面對網路風暴 當眾放閃「寶貝辛苦了」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀今辦競選總部開幕茶會，當眾向面對網路風暴的太太錢怡君說「寶貝辛苦了」。記者邱瑞杰／攝影
台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀今辦競選總部開幕茶會，當眾向面對網路風暴的太太錢怡君說「寶貝辛苦了」。記者邱瑞杰／攝影

台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀，今辦競選總部開幕茶會，除了民眾黨主席黃國昌站台助講，國民黨市長謝國樑也上台相挺。立法院長韓國瑜及多名立委也現身，為李文耀加油打氣。

2026九合一選舉

民眾黨在2026年基隆市議員選戰共提名4人參選人，「民眾基隆隊」成員為安樂區李文耀、中正區林廷翰、信義區黃申棟和中山區呂承祐。

李文耀的競選總部設在麥金路、安樂路二段路口旁，今天下午2時舉辦開幕茶會，由他的妻子、TVBS政論節目主持人錢怡君（錢子）擔任主持人。

今天站台助講的來賓依序是立委賴士葆、洪孟楷和羅智強，接著是中廣前董事長趙少康、黃國昌、謝國樑、立委林沛祥、擔任基隆市副市長的民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳、立委李彥秀、邱慧洳、徐巧芯、洪毓祥和前立委陳琬惠。

韓國瑜壓軸登場時說，民主政治是因果循環，種瓜得瓜，種豆得豆。有幾流的選民選出幾流的民意代表，有幾流的民意代表監督出幾流的政府，有幾流的政府就會有幾流的國家。最重要的根，就是選民手上神聖的選票。

韓國瑜肯定李文耀優秀，指他曾經在大海漂泊，然後做媒體記者，貼近群眾，接近地方，願意發掘問題。非常樂意向基隆市民推薦他，好的民意代表一定要我們幫忙給他力氣，給他支持。韓致詞後，代表致贈寓意「好彩頭」、「旺旺來」的菜頭和鳳梨給李文耀。

李文耀說，他在基隆土生土長，在基隆跑新聞將近10年，基隆的七個區大街小巷，其實他非常熟悉。以前他是用眼睛發掘問題，現在要當市議員，打算用行動，用最實質的幫助來協助我鄉親解決問題。

李文耀表示，大家也知道他有個綽號，叫做「海王子」。他是海洋大學商船系畢業 ，在海上服務過很多年。他知道基隆港的興衰，牽動基隆許多家庭的生活，以後只要進入基隆市議會，他也會盡全力來改善基隆人的生活品質以及生活環境。

錢怡君日前在專訪沈伯洋時，詢問「毒品」話題引發她口中的「網路風暴」。李文耀在致詞最後表示，想留點時間說一下這件事。

李文耀說，他的太太錢子在網路上，遇到網軍鋪天蓋地的攻擊，其中很多是謾罵。錢子是有聲量，有話語權的人，都遇到這樣子的問題，普通人遇到這種情況，到底該怎麼辦？他希望我們台灣不要變成噤言，不敢說實話的地方。李接著當眾對錢子說「寶貝辛苦了」，表示希望在座的每一位，可以為台灣的言論自由繼續努力。

台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀今辦競選總部開幕茶會，表示進入基隆市議會後，將盡全力來改善基隆人的生活品質以及生活環境。記者邱瑞杰／攝影
台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀今辦競選總部開幕茶會，表示進入基隆市議會後，將盡全力來改善基隆人的生活品質以及生活環境。記者邱瑞杰／攝影

台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀今辦競選總部開幕茶會，民眾黨主席黃國昌和基隆市黨部主委邱佩琳站台相挺。記者邱瑞杰／攝影
台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀今辦競選總部開幕茶會，民眾黨主席黃國昌和基隆市黨部主委邱佩琳站台相挺。記者邱瑞杰／攝影

台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀今辦競選總部開幕茶會，立法院長韓國瑜代表送上「好彩頭」表達支持。記者邱瑞杰／攝影
台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀今辦競選總部開幕茶會，立法院長韓國瑜代表送上「好彩頭」表達支持。記者邱瑞杰／攝影

台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀今辦競選總部開幕茶會，民眾黨主席黃國昌和基隆市黨部主委邱佩琳，以及立法院長韓國瑜等多名立委現身相挺。記者邱瑞杰／攝影
台灣民眾黨基隆市議員參選人李文耀今辦競選總部開幕茶會，民眾黨主席黃國昌和基隆市黨部主委邱佩琳，以及立法院長韓國瑜等多名立委現身相挺。記者邱瑞杰／攝影

2026九合一選舉 基隆市選舉 議員 謝國樑 韓國瑜 黃國昌

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