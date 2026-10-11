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影／保安宮前開箱政見 沈伯洋：由下而上回應民意

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮開箱政見，與立委王世堅（左一）、競選總幹事吳思瑤（左二）、台北市議員顏若芳（左三）、台北市議員林亮君（左四）、台北市長參選人沈伯洋（中）、台北市議員參選人林子揚（右三）、台北市議員參選人賴俊翰（右四）、行政院政務委員陳時中（右一）同台高呼口號展現團結氣勢。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮開箱政見，與立委王世堅（左一）、競選總幹事吳思瑤（左二）、台北市議員顏若芳（左三）、台北市議員林亮君（左四）、台北市長參選人沈伯洋（中）、台北市議員參選人林子揚（右三）、台北市議員參選人賴俊翰（右四）、行政院政務委員陳時中（右一）同台高呼口號展現團結氣勢。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋「台北大洋流」車掃抵達大龍峒保安宮參香後，晚間在廟埕舉行首場「開箱政見」發表會。沈伯洋表示，團隊8月拋整體政策、9月透過街頭肥皂箱與LINE廣納民意，堅持不提早落入藍綠攻防口水，10月則全面由下而上具體回應市民提問。 

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沈伯洋在現場正式端出中山、大同五大專屬政見，包括「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪」，涵蓋夜市長協調平台、老屋修繕到在宅醫療等面向。他強調，在神明面前承諾，這些政策解決了基層九成以上的疑問，要讓老城區鄉親住得安心又舒適。

民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮造勢晚會登台致詞。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮造勢晚會登台致詞。記者張文玠／攝影

前駐日代表謝長廷現身大龍峒保安宮廟埕站台力挺沈伯洋，並於現場吹奏陶笛帶來祝福。記者張文玠／攝影
前駐日代表謝長廷現身大龍峒保安宮廟埕站台力挺沈伯洋，並於現場吹奏陶笛帶來祝福。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋「台北大洋流」車掃抵達大龍峒保安宮，宮廟門前湧入大批支持者高舉應援毛巾與旗幟夾道歡呼，現場氣氛熱烈。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋「台北大洋流」車掃抵達大龍峒保安宮，宮廟門前湧入大批支持者高舉應援毛巾與旗幟夾道歡呼，現場氣氛熱烈。記者張文玠／攝影

行政院政務委員陳時中出席大龍峒保安宮造勢晚會登台助講，全力力挺沈伯洋前進台北市政府。記者張文玠／攝影
行政院政務委員陳時中出席大龍峒保安宮造勢晚會登台助講，全力力挺沈伯洋前進台北市政府。記者張文玠／攝影

民進黨立委王世堅現身大龍峒保安宮造勢現場助講，手持象徵打擊不公義的「正義之鎚」力挺沈伯洋高票當選。記者張文玠／攝影
民進黨立委王世堅現身大龍峒保安宮造勢現場助講，手持象徵打擊不公義的「正義之鎚」力挺沈伯洋高票當選。記者張文玠／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 保安宮 政見

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