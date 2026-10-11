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影／保安宮前開箱政見 沈伯洋：由下而上回應民意
民進黨台北市長參選人沈伯洋「台北大洋流」車掃抵達大龍峒保安宮參香後，晚間在廟埕舉行首場「開箱政見」發表會。沈伯洋表示，團隊8月拋整體政策、9月透過街頭肥皂箱與LINE廣納民意，堅持不提早落入藍綠攻防口水，10月則全面由下而上具體回應市民提問。
沈伯洋在現場正式端出中山、大同五大專屬政見，包括「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪」，涵蓋夜市長協調平台、老屋修繕到在宅醫療等面向。他強調，在神明面前承諾，這些政策解決了基層九成以上的疑問，要讓老城區鄉親住得安心又舒適。
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