影／保安宮前開箱政見 沈伯洋：由下而上回應民意

宜蘭這次選舉民調的不表態比例偏高，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上節目受訪表示，根據他們做的內參民調，距選舉投票不到50天，仍有高達4成受訪民眾不表態，跟往年選舉氛圍不太一樣，分析選情冷的理由很多，其中當然是人民累了，2024總統立委選舉、2025又搞大罷免，一次次撕裂台灣，人民厭倦這樣的生活。

2026-10-11 15:08