頭份拚場 徐功凡、曾玟學競總隔街較勁

苗栗縣人口最多的頭份市長年底選戰，國民黨徐功凡對決無黨籍曾玟學。二人昨下午成立競選總部「拚場」，立法院長韓國瑜背書徐功凡如果當選，會全力協助苗栗，曾玟學則獲民進黨新竹縣長參選人鄭朝方力挺，傳承竹北治理經驗。

徐功凡、曾玟學競選總部相隔約三百公尺，昨下午四時及五時半又分別在相隔約五百公尺舉行競選總部成立大會，兩地都湧進大批支持者，拚場意味濃厚。

徐功凡競總成立大會，邀來韓國瑜為徐披選舉彩帶，縣長鍾東錦及妻子陳美琦致贈吉祥物，立委邱鎮軍、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶等人到場力挺。韓、鍾等人大力推薦徐功凡土木工程背景，縣議員問政可圈可點，也能跟民眾站在一起，支持他建設頭份二點○。

韓國瑜說，苗栗縣現在最好的狀況，有優秀的縣長鍾東錦、立委陳超明及邱鎮軍，外縣市又有苗栗子弟立委羅廷瑋、徐巧芯，如果徐功凡當選，鍾東錦、邱鎮軍、徐功凡苗栗鐵三角，將來苗栗有需要立法院協助，也一定會盡全力。

另，曾玟學成立競選總部，吸引不少家長帶著小孩參加，曾玟學進場致意時，獲得熱烈歡迎，不少支持者直呼「偶像」。

曾玟學說，競總成立沒有組織動員，以表演同樂方式舉行活動，希望營造不同選舉文化，他相信頭份市「起風了」，也象徵市民的期待。

現為竹北市長的鄭朝方也到苗栗頭份出席曾玟學競選總部成立大會，交接曾玟學城市美學及治理象徵物。曾玟學表示，鄭在竹北市長任內，把城市美學及治理，帶上新高度，也是值得頭份市參考及學習借鏡的地方。