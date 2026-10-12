龍科攻防 張善政、黃世杰隔空互槓

桃園市長選舉產業、建設攻防交鋒。爭取連任的國民黨籍市長張善政昨披露，台積電三年前進駐龍科三期破局，肇因民進黨選舉操作「提早掀開鍋蓋」，引發地主不滿炸鍋，市府低調推進才迎回台積電；民進黨市長參選人黃世杰則稱張善政態度丕變，「收割」台積電。

昨天雙十國慶連假最後一天，張善政趕場連跑黨籍議員參選人劉安祺、劉熒隆、陳卉蓁與陳韋曄競總成立大會助選。張善政到龍潭替劉熒隆站台時，公開反擊綠營針對台積電重回龍科與市府毫無關係的說法，指二○二二年時任行政院長蘇貞昌為替綠營市長人選拉票，逕自稱台積電要到龍潭來。

「煮飯煮到一半把鍋蓋提早掀開，飯會熟嗎？」張善政直言，當時市府跟科管局準備要徵收一百四十公頃，其中五十公頃根本還沒和地主談好，就被民進黨提早掀鍋，這些地主知道後很生氣、不同意徵收，以致二○二三年十月十七日台積電考量企業形象等因素，宣布不去龍潭了。

張善政說，桃市府在台積電宣布放棄龍科三期兩天後拜會科管局、同月底台積電等高層到市府拜會商討，後續科管局與市府努力解決土地問題後，找回一○五公頃土地願被徵收，重新迎回台積電。張斥責綠營為了選舉不斷抹黑，實際上市府與立委呂玉玲持續協調用電，並檢討增加住宅區建地。

黃世杰昨回應，從當時新聞報導可見，當年張善政並不支持台積電，還聲稱當地居民有被「強暴」的感覺；如今，台積電有望重新回歸桃園，張善政在五月又搶著宣布此事，前後態度丕變。

另，黃世杰昨到蘆竹出席與議員許清順聯合競選總部成立大會，指捷運綠線將通車，但尚未見到市府有接駁、轉運與停車等完整配套。桃園市新聞處長羅楚東說，市府已著手推動交通配套，黃世杰「只出嘴、不出力」令人遺憾。