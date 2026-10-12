聽新聞
0:00 / 0:00

藍輔選白 盧秀燕首次跨黨接競總榮譽主委

聯合報／ 記者黃寅陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕（中）昨天替民眾黨市議員江和樹（右二）站台輔選，江公開宣稱「她是我們民眾黨台中市最大的母雞、這是我們台灣人的希望和台中人的未來」。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨天替民眾黨市議員江和樹（右二）站台輔選，江公開宣稱「她是我們民眾黨台中市最大的母雞、這是我們台灣人的希望和台中人的未來」。記者黃寅／攝影

國民黨盧秀燕江啟臣昨天為民眾黨議員江和樹站台，江和樹宣稱盧是「民眾黨台中市最大的母雞」「更是台灣人的希望、台中人的未來」，民眾黨秘書長周榆修也率領多名議員參選人，在路口迎接盧秀燕，在白營主場給足盧秀燕排場。民進黨市長參選人何欣純表示不意外，也可以理解，會繼續用自己的方式，端出政見。

2026九合一選舉

盧秀燕也接下江和樹競選總部榮譽主委一職。她表示，從政三十年來，這是她第一次跨黨派擔任輔選幹部。盧秀燕在台上替江和樹披上競選綵帶，還送他一棵檸檬樹，象徵檸檬諧音「聯盟」，期盼在野力量組成大聯盟。

外界關注，盧秀燕、江啟臣同台力挺江和樹，但民眾黨主席黃國昌及前主席柯文哲均未到場。江和樹特別澄清，黃國昌因另有行程無法出席，還特別交代他轉達心意。江和樹話鋒一轉大力稱讚盧秀燕是民眾黨在台中最重要的母雞，更是台灣人的希望、台中人的未來，並強調大家會繼續努力。

盧秀燕則表示，感謝柯文哲及黃國昌近期協助多名參選人輔選，包括柯文哲前往高雄替柯志恩助陣，黃國昌也曾為江啟臣站台。她指出，過去台灣人最擔心的就是在野力量不團結、不整合，如今透過實際行動，讓台灣人及台中人放心，不僅堅定整合，也會互相幫忙。由於柯文哲今天前往新竹，無法到場，她當場喊話：「和樹我來顧！」

何欣純被問及盧秀燕和江啟臣為江和樹站台，啟動「台中藍白合」一事，表示不意外也可以理解，每個政黨有各自的盤算和想法，都予以尊重，她也會繼續用自己的方式，認真、熱情、端出政見，告訴市民她想做什麼，這才是真正的市長候選人該做的事。

何欣純表示，台中過去八年沒有太大進步，近期走訪大街小巷、拜訪全市六百二十五個里，發現仍有許多問題尚未解決，包括捷運建設卡關、台七十四線塞車，以及垃圾、廚餘處理等。她強調，自己已做好準備，距離選舉剩下四十多天，有決心翻轉台中，也有信心讓台中更好。

江啟臣昨天則連趕黃馨慧、林霈涵、蘇柏興及江和樹四場競選總部成立大會，呼籲市長選舉勝選、議員爭取連任，「一棒都不能掉」。他並提出育兒、敬老及醫療補助等政見，包括好孕專車服務延長至產後一年、敬老愛心卡點數不歸零，以及計程車每趟最高扣抵二百點，另將研議帶狀疱疹疫苗補助。

2026九合一選舉 盧秀燕 江啟臣 江和樹 何欣純 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盧秀燕台中為白營輔選送檸檬樹 他喊盧「這是我們台灣人的希望」

舉杜拜有世界級的購物節 江啟臣：未來最夠力旗艦級購物節在台中

盧秀燕籲賴清德 應學蔡英文克制

批綠沉淪太多年！鄭麗文助攻黨籍參選人「讓陽光照進台南」

相關新聞

保護公務員敢做事…吳宗憲：我沒有派系包袱 不分黨派用人唯才

針對宜蘭縣長選舉操作空降議題，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲受訪表示，他到宜蘭服務三年半，努力做了哪些事，相信很多人有感受；就民主選舉而言，他歷經藍藍與藍白合兩次初選，縣民選擇支持他，空降還會是個議題嗎？他沒有派系包袱，將來若有機會入主縣府，用人不分黨派，保護公務員敢做事，扮演好民主治理的CEO。

高屏同心看板爭議 賴瑞隆 柯志恩互槓

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現民進黨議員署名，民進黨對手賴瑞隆受訪回應「造假、不道德」。柯志恩回擊，看板跟團隊毫無關係，看板上署名的議員一天到晚不遺餘力罵她，「名字掛在一起，我是會掉票的」，她完全不能接受。

劉建國拚雲林動起來 張嘉郡工商巨頭力挺

雲林縣長選舉熱戰，民進黨參選人劉建國昨與雲林議員參選人郭佩瑄成立聯合競總，以黨籍北市長參選人沈伯洋口號喊出「台北順起來，雲林要動起來」；雲縣工業會輔導理事長林萬宗、工業會理事長陳麒升、商業會理事長呂永寬三大「巨頭」昨為國民黨參選人張嘉郡成立工商後援會。

南市陸戰 陳亭妃大咖聚競總 謝龍介母雞帶小雞

台南市長選戰白熱化，民進黨參選人陳亭妃昨成立競選總部，展現黨內團結氣勢，賴清德總統喊話，讓陳亭妃成為全國得票率最高縣市長；國民黨參選人謝龍介昨連為四名議員參選人競總成立站台，他諷這次市長選戰為「貴族與庶民」之爭。

張啓楷赴王美惠會場陳情 與警僵持兩小時

民進黨嘉義市長參選人王美惠昨成立競選總部，她熱淚盈眶走上舞台，表示「有相當把握把嘉義市做更好」；對手民眾黨張啓楷率團隊為爭取嘉義輕軌，欲前往王的活動會場向賴清德總統陳情，與警方僵持兩小時，最後委由警方收下陳情書，無進一步衝突。

藍輔選白 盧秀燕首次跨黨接競總榮譽主委

國民黨盧秀燕、江啟臣昨天為民眾黨議員江和樹站台，江和樹宣稱盧是「民眾黨台中市最大的母雞」「更是台灣人的希望、台中人的未來」，民眾黨秘書長周榆修也率領多名議員參選人，在路口迎接盧秀燕，在白營主場給足盧秀燕排場。民進黨市長參選人何欣純表示不意外，也可以理解，會繼續用自己的方式，端出政見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。