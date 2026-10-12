藍輔選白 盧秀燕首次跨黨接競總榮譽主委

國民黨盧秀燕、江啟臣昨天為民眾黨議員江和樹站台，江和樹宣稱盧是「民眾黨台中市最大的母雞」「更是台灣人的希望、台中人的未來」，民眾黨秘書長周榆修也率領多名議員參選人，在路口迎接盧秀燕，在白營主場給足盧秀燕排場。民進黨市長參選人何欣純表示不意外，也可以理解，會繼續用自己的方式，端出政見。

盧秀燕也接下江和樹競選總部榮譽主委一職。她表示，從政三十年來，這是她第一次跨黨派擔任輔選幹部。盧秀燕在台上替江和樹披上競選綵帶，還送他一棵檸檬樹，象徵檸檬諧音「聯盟」，期盼在野力量組成大聯盟。

外界關注，盧秀燕、江啟臣同台力挺江和樹，但民眾黨主席黃國昌及前主席柯文哲均未到場。江和樹特別澄清，黃國昌因另有行程無法出席，還特別交代他轉達心意。江和樹話鋒一轉大力稱讚盧秀燕是民眾黨在台中最重要的母雞，更是台灣人的希望、台中人的未來，並強調大家會繼續努力。

盧秀燕則表示，感謝柯文哲及黃國昌近期協助多名參選人輔選，包括柯文哲前往高雄替柯志恩助陣，黃國昌也曾為江啟臣站台。她指出，過去台灣人最擔心的就是在野力量不團結、不整合，如今透過實際行動，讓台灣人及台中人放心，不僅堅定整合，也會互相幫忙。由於柯文哲今天前往新竹，無法到場，她當場喊話：「和樹我來顧！」

何欣純被問及盧秀燕和江啟臣為江和樹站台，啟動「台中藍白合」一事，表示不意外也可以理解，每個政黨有各自的盤算和想法，都予以尊重，她也會繼續用自己的方式，認真、熱情、端出政見，告訴市民她想做什麼，這才是真正的市長候選人該做的事。

何欣純表示，台中過去八年沒有太大進步，近期走訪大街小巷、拜訪全市六百二十五個里，發現仍有許多問題尚未解決，包括捷運建設卡關、台七十四線塞車，以及垃圾、廚餘處理等。她強調，自己已做好準備，距離選舉剩下四十多天，有決心翻轉台中，也有信心讓台中更好。

江啟臣昨天則連趕黃馨慧、林霈涵、蘇柏興及江和樹四場競選總部成立大會，呼籲市長選舉勝選、議員爭取連任，「一棒都不能掉」。他並提出育兒、敬老及醫療補助等政見，包括好孕專車服務延長至產後一年、敬老愛心卡點數不歸零，以及計程車每趟最高扣抵二百點，另將研議帶狀疱疹疫苗補助。