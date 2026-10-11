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「洋流號」首航沈伯洋拋5政策 王世堅贈「雷神之鎚」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
立法委員王世堅，近距離和沈伯洋相處，會知道是有活力、熱情的人，這正是蔣萬安缺少的。記者邱書昱／攝影
立法委員王世堅，近距離和沈伯洋相處，會知道是有活力、熱情的人，這正是蔣萬安缺少的。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今傍晚啟動「台北大洋流」首場車隊掃街，前進中山大同區，最後停靠在大龍峒保安宮並宣布該區政見。沈伯洋盤點當地民眾最多五個點問題，提出「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪」綜合提出解決方案。

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洋流號原預計晚間6時半抵達大龍峒保安宮，記者在下午5時觀察當時已湧現人潮。特別的是，主辦方更在保安宮前打造燈塔，象徵搭乘「洋流號」的沈伯洋與議員參選人們一起停泊，線上直播人數最高達到6萬多人次。主辦單位開放保安宮前廣場讓民眾入座，待沈伯洋參拜後抵達廣場前致詞。

「洋流號」在晚間7時停靠後，由民進黨議員林亮君、顏若芳，議員參選人林子揚、賴俊翰逐一論述政見，並由沈伯洋逐一授戰旗。陪同車掃的立委王世堅，在致詞時致贈雷神之鎚給沈伯洋。他說，近距離和沈伯洋相處，會知道是有活力、熱情的人，這正是蔣萬安缺少的，也因此台北市政才會千瘡百孔，處處是問題。

行政院政委陳時中說，蔣萬安這幾天拋出松山機場改建，只能說有夢想當然好，但是還是得看執行力，更用夢醒時分的歌詞形容，「就是愛上不應該愛的人、犯了不該犯得錯、心中滿是傷痕。」他也說，今年重要任務是上次選輸，拜託當年的票要全部蓋出來，心願才得以完成。

壓軸上場的沈伯洋，以五句話盤點中山大同政策「夜晚有人協調、城市路徑串連、想動有地方動、老房有人來修、長輩有人來陪。」他說，居住在中山區的女性多，在該區行走時，女性容易感覺到不安，同時夜晚的秩序與居民互動、噪音及環境衛生到了夜晚會變得更加嚴重，所以也會才提出夜市長概念。

另外，中山區跨河才會到劍潭，離山就相對遠一些，運動要更多元素，打造圓山超級市民運動中心，提供各式各樣的球類、新興運動等，同時花博商圈、赤峰商圈、延三等商圈串連。

最後，中山大同的老屋多，房屋延壽應該要由政府的行動服務團來告訴居民怎麼申請等服務。中山大同的長輩多，若是慢性病者，就會長期往來醫院，所以希望在宅醫療示範區就由該區做起。

民進黨立委王世堅現身大龍峒保安宮造勢現場助講，手持象徵打擊不公義的「正義之鎚」力挺沈伯洋高票當選。記者張文玠／攝影
民進黨立委王世堅現身大龍峒保安宮造勢現場助講，手持象徵打擊不公義的「正義之鎚」力挺沈伯洋高票當選。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮開箱政見，與立委王世堅（左一）、競選總幹事吳思瑤（左二）、台北市議員顏若芳（左三）、台北市議員林亮君（左四）、台北市長參選人沈伯洋（中）、台北市議員參選人林子揚（右三）、台北市議員參選人賴俊翰（右四）、行政院政務委員陳時中（右一）同台高呼口號展現團結氣勢。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮開箱政見，與立委王世堅（左一）、競選總幹事吳思瑤（左二）、台北市議員顏若芳（左三）、台北市議員林亮君（左四）、台北市長參選人沈伯洋（中）、台北市議員參選人林子揚（右三）、台北市議員參選人賴俊翰（右四）、行政院政務委員陳時中（右一）同台高呼口號展現團結氣勢。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮造勢晚會登台致詞。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋於大龍峒保安宮造勢晚會登台致詞。記者張文玠／攝影

行政院政務委員陳時中出席大龍峒保安宮造勢晚會登台助講，全力力挺沈伯洋前進台北市政府。記者張文玠／攝影
行政院政務委員陳時中出席大龍峒保安宮造勢晚會登台助講，全力力挺沈伯洋前進台北市政府。記者張文玠／攝影

前駐日代表謝長廷現身大龍峒保安宮廟埕站台力挺沈伯洋，並於現場吹奏陶笛帶來祝福。記者張文玠／攝影
前駐日代表謝長廷現身大龍峒保安宮廟埕站台力挺沈伯洋，並於現場吹奏陶笛帶來祝福。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋「台北大洋流」車掃抵達大龍峒保安宮，宮廟門前湧入大批支持者高舉應援毛巾與旗幟夾道歡呼，現場氣氛熱烈。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋「台北大洋流」車掃抵達大龍峒保安宮，宮廟門前湧入大批支持者高舉應援毛巾與旗幟夾道歡呼，現場氣氛熱烈。記者張文玠／攝影

沈伯洋 王世堅 2026九合一選舉 台北市選舉 政見

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