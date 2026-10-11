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桃園藍營最強母雞 張善政假日連跑5場議員參選人、後援會輔選造勢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政為爭取連任的議員陳韋曄輔選。圖／張善政競辦提供
桃園市長張善政為爭取連任的議員陳韋曄輔選。圖／張善政競辦提供

桃園市長張善政今日化身最強母雞、火車頭，展現體力與行動力，一天密集橫跨中壢、龍潭、平鎮等地，連趕5場包括議員競選總部及勞工後援會成立大會。下午出席平地原住民市議員參選人陳卉蓁競選總部成立大會時，台東縣長饒慶鈴也來站台，藍營執政縣市首長同台，張善政以阿美族名字「Namoh」向全場問好時，主持人「Namoh、Namoh好（那麼好）」諧音哏串場，饒慶鈴與張善政在台上默契十足，一同和熱情的鄉親為參選人加油，全場熱情沸騰。

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張善政盛讚饒慶鈴在台東推動部落照護、原民文化與觀光發展的亮眼施政，是全台灣地方治理、照顧原鄉的標竿榜樣，並表示縣長從台東親自來相挺，不僅展現對出外打拚族人的深厚關懷，更帶來滿滿的五星施政能量與祝福。張、饒在台上並肩向鄉親懇託，展現出緊密連線的藍營團結戰力，誓言要讓原民朋友在都會區也享有最健全的照護體系。

張善政進一步指出，桃園原住民人口已快速突破9萬2千人，許多族人移居桃園打拚並生養下一代，議會正需要主修幼兒保育、兼具文化傳承使命的年輕新血陳卉蓁進入議會發聲。陳卉蓁曾在國民黨黨籍立委、議員團隊服務，兼具專業與基層歷練，期盼在五星縣長饒慶鈴的強力加持下，能為桃園市議會注入清新活水，守護更多在都會區打拚的原民家庭。

除了與饒慶鈴合體助選，張善政上午先後出席中壢區市議員參選人劉安祺、龍潭區市議員劉熒隆的競總成立大會；下午結束陳卉蓁場次後，隨即奔赴平鎮力挺市議員陳韋曄，每場造勢會場都湧入滿場支持者，張善政為每位參選者輔選，也獲得鄉親熱情支持全場高喊「挺善良」。

為劉安祺輔選時，張善政特地請劉安祺全家5人都上台，表示當選以後就是「5+1」全家人和他一起為大家服務。張善政在劉熒隆競選總部成立大會上，肯定劉熒隆問政表現，在台積電進龍科擴大三期前，就要求市政府做好德龍國小搬遷及成立新的龍科國小，還有未來台積電員工在龍潭的居住問題，給市政府許多建設意見；張善政也不忘揭露「內幕」，說明台積電2023年一度宣布退出龍科三期，就是因為前一年選市長時綠營提早曝光設廠消息，當時土地取得還沒有完全協調好，引來部分地主不滿揚言抗爭，導致台積電設廠一度破局；他上任後積極協調和協助科管局、台積電，讓台積電重回龍科三期。

張善政為陳韋曄站台輔選時，新北市長侯友宜也來助陣，張善政表示過去三年多來看見陳韋曄的表現，在教育方面為地方爭取二億元多預算，其中督促推動新設平鎮國小，目前一期已經開工，二期準備中並要納入托嬰、托幼。前幾天平鎮火車站臨時站啟用，陳韋曄之前要求搭天橋方便後站的民眾進出，但是中央不出錢，現在市府自己編預算獲議員們支持，已經委請鐵道局施工，很快就可以動工。

張善政下午出席勞工後援會成立大會，與超過300位桃園勞工朋友及工會代表齊聚一堂，並桃園工業產值高達4.7兆元，背後仰賴無數勞工在各行各業的付出。並強調好人才要靠好待遇爭取，市府近年帶頭為桃捷員工簽核最高幅度的調薪方案，並率先落實代理教師12個月全聘期，今年勞工權益基金及勞工教育經費合計8000萬元，明年預計提高至9900萬元，給予工會最充沛的資源後盾。

桃園市長張善政為議員參選人劉安祺輔選。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政為議員參選人劉安祺輔選。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今晚參加勞工後援會成立大會。圖／張善政競辦提供
桃園市長張善政今晚參加勞工後援會成立大會。圖／張善政競辦提供

桃園市國民黨4場議員競選總部成立大會，都是滿場的支持者。記者鄭國樑／攝影
桃園市國民黨4場議員競選總部成立大會，都是滿場的支持者。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政為爭取連任的議員劉熒隆輔選。圖／劉熒隆提供
桃園市長張善政為爭取連任的議員劉熒隆輔選。圖／劉熒隆提供

桃園市長張善政、台東縣長饒慶鈴為議員參選人陳卉蓁站台輔選。圖／張善政競辦提供
桃園市長張善政、台東縣長饒慶鈴為議員參選人陳卉蓁站台輔選。圖／張善政競辦提供

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