賴總統嘉義助選王美惠 喊話嘉義縣市合作「一加一大於二」

國慶連假最後一天，賴清德總統今晚趕場到嘉義市出席民進黨嘉義市長參選人王美惠競選總部成立大會，並為王美惠披上競選布條，高喊「凍蒜！」。賴清德說，王美惠從基層一路打拚，深耕嘉義市超過20年，不僅最了解地方需求，也已具備市長所需的歷練，呼籲鄉親全力支持，讓王美惠高票當選。

賴清德表示，王美惠從助理做起，歷經4屆市議員、2屆立委，一台機車跑遍嘉義市大街小巷，只要民眾有需要，就會盡力協助。他也大聲詢問鄉親，2位市長參選人誰更了解嘉義市？誰與市民相處時間更久？誰更願意在民眾遇到問題時伸出援手？相信答案都是王美惠。

賴清德認為，經過20多年考驗，王美惠早已把嘉義鄉親當成自己人，這次選市長，更需要大家把她當成自己人，全力支持。

賴清德也說，王美惠兼顧地方服務與中央問政，多次獲公民監督國會聯盟評鑑第一名立委肯定，以嘉義市重大建設為例，嘉義鐵路高架化工程推動期間，王美惠持續在中央監督預算及工程進度；嘉義榮民醫院長照大樓也在王美惠向中央爭取下，7億多元的經費全由中央支應，盼完善在地長照服務。

此外，王美惠更積極爭取嘉義市社會住宅、嘉義市立圖書館及治水建設經費，其中，治水基礎建設爭取約2億6000多萬元，希望改善地方排水問題。賴清德認為，王美惠不只深耕地方，也能在中央為嘉義市爭取資源，已經做好承擔市長責任的準備。

賴清德進一步指出，台灣應追求均衡發展，不能讓年輕人為了工作被迫離鄉背井，也不能讓長者與家人分隔兩地，期盼王美惠當選嘉義市長、民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘也順利當選，讓嘉義縣市攜手合作，中央也會全力支持地方建設。

賴清德提到，嘉義縣近年積極發展科技產業，從無人機國家中心、科學園區到台積電先進封裝測試布局，逐步轉型為科技重鎮，嘉義市與嘉義縣應把握發展契機，透過跨縣市合作共享建設成果。他也掛保證，嘉義縣市合作，「一加一絕對大於二」。

賴清德最後表示，面對國際局勢挑戰，中央與地方都必須團結守護台灣，嘉義市過去是民主聖地，當年許世賢醫師曾勇敢承擔推動民主的責任，如今也期盼由王美惠接棒，承擔守護民主的使命，同時呼籲支持者不僅要讓王美惠當選，嘉義市議員選舉也要全力衝刺，力拚民進黨議員參選人「敲出全壘打」。