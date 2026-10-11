「洋流號」首車掃狀況多！丟鞭炮、民眾趕車遭卡 沈伯洋留言致歉

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天啟動首場「大洋流計畫」造勢車掃，從大同區蔣渭水紀念公園出發，最終停在大龍峒保安宮對面廣場街講，支持者眾多，車隊如同「貪食蛇」般蔓延，場面壯大，雖然熱鬧，但過程也出現一些狀況，社群也出現趕火車的民眾抱怨塞在路上、甚至有人朝車隊放鞭炮，沈則在社群向受影響者道歉。

沈伯洋第一場車掃，出發點從傍晚五時已聚集超多「洋流」支持者，就連一旁天橋都被擠得水洩不通，周邊道路更是被車流回堵數百公尺，車隊出發後「洋流號」後方也有不少支持者騎車、自行車、開車跟在後方，根據交管單位統計跟隨車輛逾兩千輛，車流頭到尾走完需花費近15分鐘。

不過，掃街車潮對於周邊交通也有所影響，有學生在社群平台抱怨，自己要去趕火車到外縣市念書，當公車卻遇到「洋流」車潮，結果在一個路口塞了10分鐘，差點趕不上火車。沈伯洋也在該則貼文下方留言對於造成不便致歉，並表示會請團隊在調整、改進。

除了塞車外，實際觀察現場也有零星小狀況，車陣有些民眾疑未遵守交通規定，未確實戴安全帽；更有支持者在車隊行經時放鞭炮，相當危險。

民進黨台北市長參選人沈伯洋展開「台北大洋流」車隊掃街。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）展開「台北大洋流」車隊掃街，合體立委王世堅（右）登上船舵戰車，向中山、大同區沿途熱情支持者揮手致意。記者張文玠／攝影