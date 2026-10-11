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沈伯洋質疑哪些造謠？蔣競辦一一盤點：事證俱在...別明知故問裝糊塗

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋指控市長蔣萬安團隊以「死貓戰術」轉移市政檢驗焦點。蔣舉營養午餐等政策反擊「是誰刻意渲染、造謠？」沈要蔣說「造謠了哪些？」蔣競選辦公室發出新聞稿表示，事證俱在，競辦願意不厭其煩的一一盤點。

2026九合一選舉

蔣萬安競辦表示，請沈伯洋委員別再明知故問裝糊塗，好好地向他汙衊的基層同仁、與被他誤導的社會大眾道歉。

蔣萬安競辦指出，最具體的例子就是先前沈伯洋委員在未查證事實前，公然指控北市校園發生「大規模集體食物中毒」。如今全面性的檢驗結果已於10月7日出爐，包括景興、民族國小及金華國中的食安檢驗均合格，均無發生食物中毒。當初指控得言之鑿鑿，檢驗結果一翻兩瞪眼，沈伯洋團隊全數翻車，難道沈伯洋不該收回錯誤指控、向社會大眾道歉？

蔣萬安競辦進一步指出，從年初的「為中共無人機砍樹」的離譜謠言開始，即使市府逐案澄清，對路樹的不實指控仍猖獗至今，沈委員不協助闢謠，反而助紂為虐無端指控市府「齊頭式砍樹」，完全無視樹木褐根病風險，會影響行人、交通安全。沈伯洋難道不該道歉、還公園處與無數一線護樹專家一個公道？

至於雙城論壇，沈伯洋擔任立委期間，指控「雙城論壇是被滲透的破口」，卻始終提不出具體滲透證據。到了選舉搖身一變主張「沒有政治前提願意參加」。難道「滲透破口說」不是造謠？

蔣萬安競辦強調，沈伯洋不僅造謠成性，操弄「認知作戰」更是到了上癮的程度。不只蔣萬安市長列舉的三個例子，台灣社會都記得沈委員說過「大罷免沒過、台灣就毀了」、「普發現金是共產黨窮台手段」、「教師節放假民進黨有自己的版本」，但這些指控不是沒有發生，就是與事實不符。蔣萬安團隊願意不厭其煩喚醒沈伯洋委員記憶，希望他能誠實以對。

沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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