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吳子嘉「董事長開講」湖口開砲！罕見大批警力現場戒備 分局長親自坐鎮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「董事長開講－粉絲見面會」今晚於湖口舉行，國民黨立委羅智強、葉元之、徐巧芯為徐欣瑩站台。圖／徐欣瑩競辦提供
「董事長開講－粉絲見面會」今晚於湖口舉行，國民黨立委羅智強、葉元之、徐巧芯為徐欣瑩站台。圖／徐欣瑩競辦提供

「董事長開講－粉絲見面會」今晚於湖口舉行，國民黨立委羅智強、葉元之、徐巧芯徐欣瑩站台。吳子嘉指民進黨新竹縣長參選人鄭朝方哥哥強拆民宅、弟弟施壓恐嚇他，讓新竹縣選舉蒙上陰影。為防範突發狀況，新竹縣新湖分局長今天晚間親自到場坐鎮，警方也加派超過50名警力，在會場內外部署警力、加強安全維護。

2026九合一選舉

吳子嘉說，鄭朝方弟弟鄭朝名多次恐嚇，且提供資料的吹哨者曾接獲友人來電，提醒不要介入選舉，還提及竹聯幫人士可能出面處理，質疑是否涉及暴力介入選舉。徐巧芯直言，民主選舉應是公平競爭，候選人可以相互檢驗、指出問題，但不應動用黑道或以威脅方式處理爭議，現場有許多警察維持秩序，這是她多次參加董事長開講，首次遇到如此大規模的警力部署。

吳子嘉今晚指控鄭朝方及其家族成員涉入五大弊案，包含「施壓恐嚇，黑道找上吹哨者；至善莊園土地變更，鄭永金握44%權利；至善莊園賣地，農地47倍、入袋3億；神去村 18萬坪山林變殯葬用地；違法農舍，違建約148坪。對此，新竹縣長候選人鄭朝方辦公室晚間表示，針對相關抹黑及政治口水，不予回應。

吳子嘉喊話賴清德總統，賴總統曾親口說要「杜絕黑金」，因此他要以同樣標準檢驗鄭朝方及其家族，並問賴總統「到底鄭朝方是否有資格選縣長？」吳並要求鄭朝方親自出面說明，勿再由發言人或律師代為回應。

徐欣瑩重申，政治不是個人表演秀，新竹縣絕不能成為金權家族的私人提款機，人民才是這座城市真正的主人，公權力必須站在陽光下，絕不容許黑金與毒品汙染新竹縣。

徐欣瑩並提出「陽光縣政」3大承諾，包括公共建設不署名、不落款；家人不干政、不接觸採購；籌組縣政顧問團，引入專家及縣民監督，打造公開、透明、清廉的政府。

此外，徐欣瑩也提面對超過三億元、47倍價差的巨額交易，以及隨之而來的吹哨者遭教唆黑道恐嚇、威脅吳子嘉董事長等指控，鄭朝方及其家族神隱至今、避不回應，痛批「當謊言被看穿，華麗的外衣底下，竟露出了黑道的真面目！」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

立委徐巧芯直言，現場有許多警察維持秩序，這是她多次參加董事長開講，首次遇到如此大規模的警力部署。記者郭政芬／攝影
立委徐巧芯直言，現場有許多警察維持秩序，這是她多次參加董事長開講，首次遇到如此大規模的警力部署。記者郭政芬／攝影

徐欣瑩重申，政治不是個人表演秀，新竹縣絕不能成為金權家族的私人提款機，人民才是這座城市真正的主人。圖／徐欣瑩競辦提供
徐欣瑩重申，政治不是個人表演秀，新竹縣絕不能成為金權家族的私人提款機，人民才是這座城市真正的主人。圖／徐欣瑩競辦提供

為防範突發狀況，大批警力在會場內外部署警力、加強安全維護。記者郭政芬／攝影
為防範突發狀況，大批警力在會場內外部署警力、加強安全維護。記者郭政芬／攝影

2026九合一選舉 吳子嘉 徐巧芯 徐欣瑩 鄭朝方 羅智強 新竹縣選舉

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