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民進黨嘉市選戰大團結 賴總統站台王美惠競總、無黨副議長張榮藏也相挺

聯合報／ 記者魯永明黃于凡/嘉義即時報導
賴清德總統站台嘉義市長參選人王美惠競總成立大會，十任的無黨籍副議長張榮藏（右）現身力挺。記者魯永明/攝影。
賴清德總統站台嘉義市長參選人王美惠競總成立大會，十任的無黨籍副議長張榮藏（右）現身力挺。記者魯永明/攝影。

民進黨提名嘉義市長參選人王美惠競選總部今晚成立，總統、民進黨主席賴清德親自到場站台，現場除了民進黨提名的7位市議員參選人，還有6位無黨籍市議員參選人，共13人同台力挺，展現跨黨派支持力量。其中，最受矚目的焦點，是已連任10屆市議員、現任無黨籍副議長張榮藏，雖然此次不再尋求連任，仍親自出席為王美惠站台，成為競總成立大會的一大亮點。

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賴清德在致詞時，特別感謝張榮藏挺身支持王美惠，肯定他在關鍵時刻展現支持力量。張榮藏長年深耕嘉義市議會與地方基層，這次雖然卸下連任選戰，卻選擇公開力挺王美惠，也讓這場競總成立大會增添跨越黨籍、地方政治人物共同支持的意義。

除了無黨籍人士相挺，這場活動更凸顯民進黨嘉義市內部的整合。過去在總統、立委選舉期間，王美惠與民進黨嘉義市黨部主委黃大祐及其胞姊、議員黃露慧所屬的地方勢力，曾因選舉競爭留下不同程度的摩擦，與市議員林煒軒之間也曾有過節。不過，面對今年市長選戰，各方選擇放下過往歧見，公開同台支持王美惠，呈現綠營重新整隊、團結對外的態勢。

王美惠致詞時，也特別提到嘉義市推動公私立學校學生營養午餐免費政策的地方淵源。她感謝黃大祐、黃露慧姐弟及其已故父親、前議員黃正男，過去就積極爭取學生午餐福利，強調這項政策並非一朝一夕形成，而是地方民意代表長期努力、接力推動的成果。

王美惠表示，未來若當選市長，將持續照顧長輩、年幼兒童及年輕世代，從長者福利、兒童成長到青年發展，打造更適合不同世代生活的城市，讓市民對嘉義市更有認同感與光榮感。

這場競選總部成立大會，從十連霸副議長張榮藏公開相挺，到不同政治背景的市議員參選人同台，以及過去曾有選舉歧見的綠營人士重新集結，都成為觀察嘉義市長選戰的重要訊號。隨著選戰升溫，王美惠如何將競選場合展現的團結轉化為基層組織動員與市民認同，也將是接下來的關鍵課題。

賴清德總統站台嘉義市長參選人王美惠競總成立大會，十任的無黨籍副議長張榮藏（右）現身力挺。記者魯永明/攝影。
賴清德總統站台嘉義市長參選人王美惠競總成立大會，十任的無黨籍副議長張榮藏（右）現身力挺。記者魯永明/攝影。

王美惠 賴清德 民進黨 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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