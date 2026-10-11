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王美惠競選總部成立 細數爭取建設、喊話有把握把嘉市做更好

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，賴清德總統南下站台支持。記者魯永明／攝影
民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，賴清德總統南下站台支持。記者魯永明／攝影

民進黨嘉義市長參選人王美惠今天舉辦競選總部成立大會，邀請賴清德總統南下站台，為王美惠披上競選背帶，現場集結約3千人，展現團結氣勢。王美惠細數中央爭取社會住宅等成績，將作為年輕人背後的力量，也會妥善照顧長者，讓大家為嘉義市感到驕傲。

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議員黃露慧、黃大祐、林煒軒、顏翎熹、黃敏修、黃盈智、孫貫志、蔡坤叡，以及議員參選人凌子楚、曾奕豪、陳品蓁、林子淨、陳致愷等人上台支持，由賴清德逐一唱名介紹，王美惠感謝議員為她站台，進場時率議員與民眾熱情握手互動，展現十足親和力。

王美惠指出，北上立法院開會不論多晚，她都會搭高鐵回嘉，嘉義是她的家，所以她都要每天回家，且自己一路從擔任議員助理到議員、立委，有相當把握把嘉義市做更好。

王美惠說，能理解長者、孩子的需求，她也感謝市長黃敏惠聽見議員們的心聲，全額補助學童營養午餐，市長也聽見她擔心學童營養不足的心聲，每餐再加碼補助5元。

王美惠也說，未來將設置敬老卡專線，讓長者使用敬老卡更便利，她會持續聆聽地方意見，絕對不會持家到把錢花光，嘉義市長久以來結合阿里山觀光，要讓觀光客愛上嘉義市，不能只吃一碗雞肉飯就回家，她有好的團隊，也有議員們支持，要讓大家為嘉義市感到驕傲。

民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，熱情與民眾握手。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，熱情與民眾握手。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，賴清德總統南下站台支持。記者魯永明／攝影
民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，賴清德總統南下站台支持。記者魯永明／攝影

民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，賴清德總統為她繫上競選背帶。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，賴清德總統為她繫上競選背帶。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，集結約3千人相當熱鬧。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，集結約3千人相當熱鬧。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，賴清德總統南下站台支持。記者黃于凡／攝影
民進黨嘉義市長參選人王美惠今天成立競選總部，賴清德總統南下站台支持。記者黃于凡／攝影

王美惠 競選總部 嘉義 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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