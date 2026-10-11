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「不是靠一張嘴說來說去」侯友宜、黃敏惠同台籲嘉義鄉親挺李四川

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜、李四川、黃敏惠出席三重區嘉義同鄉會35周年活動。記者黃子騰／攝影
侯友宜、李四川、黃敏惠出席三重區嘉義同鄉會35周年活動。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今晚與新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠一同出席三重區嘉義同鄉會35周年活動，現場近2千人同樂。同為嘉義人的侯友宜、黃敏惠呼籲嘉義鄉親力挺李四川，侯友宜表示，做得出成績的李四川，才是值得信任的人。

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李四川致詞時表示，他出身屏東小琉球漁村，跟許多嘉義鄉親一樣年輕就到北部打拚，彼此都是出外人，8年前因為有嘉義同鄉的支持，選出優秀的嘉義人侯友宜擔任新北市長，這些年在侯市長帶領下，新北市入選全球五十大幸福城市，建設成績有目共睹。

李四川說，侯市長這一棒交的不是位置而是責任，做好的我會顧好，還在做的我會加速，規畫中的我會完成。李四川說，嘉義人就是自己人，不少嘉義人北漂來台北市、新北市打拚，要對所有嘉義同鄉會鄉親表達最高的敬意跟謝意。年底若當選市長，除了接下侯市長交下來的責任，一定會推動蘆社大橋，將北市科的輝達連接成AI高科技廊帶，而在侯市長規劃的淡水新市鎮二期、三期，把它發展成科學園區，在樹林的大巨蛋會發展成巨蛋城。而在三重會做一條腳踏車和人行的橋樑連接大稻埕，以後放煙火時大家都可以在這條橋上看煙火，喝咖啡，一定會繼承侯市長這一棒，讓我們三重埔一天比一天更好，一棒比一棒更棒，懇請大家支持。

侯友宜致詞時提到，過去與李四川並肩作戰，推動三重諸多重大建設，例如三重運動中心工程就是李四川推動興建，如今三重、新北市的發展，就是彼此這些年來共同打拚的成果，「李四川拚前面，我在後面繼續努力，現在他回來接我的棒子，繼續為新北打拚！」

侯友宜也強調，嘉義人不分你我、不分黨派，共同理念就是「好好做事情」，如今他即將卸任，希望交棒給跟自己一樣，話不太會說，但實實在在認真打拚，過去有成績、未來也看得到成績的李四川。侯友宜並表示，「從基層出身、有做出成績的人，才是值得信任的人，而不是靠一張嘴說來說去」，李四川就是台灣代表性會做事情的品牌，人選對事情就會做對，未來三重及新北的建設，就要靠李四川繼續來完成。

黃敏惠表示，嘉義人有情有義，支持講信用、說到做到的人，李四川從基層做起，擔任副市長的成績，更讓新北、高雄、台北的鄉親都很肯定，尤其在高雄市副市長任內，改善道路坑洞問題，使人心安定，如此踏實做事又善於溝通協調、解決問題的李四川，就是新北市最需要的市長！她也強調，「實在做事、不爭吵的李四川，如同嘉義人的特質，請嘉義鄉親全力支持，心頭抓乎定，勇敢向前行，新北一定贏！」

李四川、侯友宜、黃敏惠一同進場。記者黃子騰／攝影
李四川、侯友宜、黃敏惠一同進場。記者黃子騰／攝影

侯友宜力挺李四川接棒。記者黃子騰／攝影
侯友宜力挺李四川接棒。記者黃子騰／攝影

李四川逐桌向嘉義同鄉會鄉親致意。記者黃子騰／攝影
李四川逐桌向嘉義同鄉會鄉親致意。記者黃子騰／攝影

嘉義市長黃敏惠上台力挺李四川。記者黃子騰／攝影
嘉義市長黃敏惠上台力挺李四川。記者黃子騰／攝影

侯友宜 李四川 黃敏惠 2026九合一選舉 新北市選舉

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