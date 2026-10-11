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羅智強基隆助選談「被出征」：這場選戰是拚公道是非、拚反毒品的選戰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台北市立委徐巧芯（中）今出席基隆市議員參選人李文耀（左）競總成立茶會，右為李妻錢怡君。記者邱瑞杰／攝影
台北市立委徐巧芯（中）今出席基隆市議員參選人李文耀（左）競總成立茶會，右為李妻錢怡君。記者邱瑞杰／攝影

競選連任的台北市長蔣萬安和挑戰者、民進黨參選人沈伯洋，近日在「毒品」議題激烈交鋒。台北市立委羅智強今天說，他講沈過去的毒品主張卻被出征，沈營到處叫人家道歉，台灣出現新的「趙高」，指鹿為馬真的是一流。

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國民黨陣營鎖定沈伯洋2014年在「想想論壇」，撰發探討毒品防治政策的文章，質疑沈主張「社區供毒」與「毒品除罪化」。

沈伯洋起先回應，當年的文章是探討「減害療法」，防止吸毒者因共用針頭傳染愛滋病。10月6日並明確表態「我不主張毒品除罪化」，指反毒是社會共識，5年前和學生研究的論文，結論也是台灣不適合大麻除罪化。

民眾黨基隆市議員參選人李文耀昨辦競選總部成立茶會，李妻是TVBS政論節目主持人錢怡君（錢子）。 日前她在專訪沈伯洋時，詢問「毒品」話題引發她口中的「網路風暴」。多名立委出席李文耀競總茶會時，提及遭沈伯洋支持者「出征」話題，聲援錢怡君。

羅智強說，有一個參選人說要反毒，結果2014年提出一個劃時代的主張，要在社區中心提供毒品給吸者，他沒有扭曲當事人的話，原文照講，結果一天到晚叫他道歉，叫立委李彥秀道歉，叫錢子道歉，他看到台灣出現新的趙高，指鹿為馬真的是一流啊。

羅智強表示，原原本本、完完全全就是沈的主張，他提出這篇文章時還很公道，指沈伯洋曾講這個主張，現在可以改變，來得及，就說以前主張錯了，但沈沒有，還說你造謠、你造謠要道歉。

羅智強說，造謠別人造謠，真的該道歉的是沈伯洋，還到處叫人家道歉，他真的是佩服到不行。這場仗多重要，對方現在整個力量在欺負蔣萬安60萬篇留言，「金氏世界紀錄啊」。

羅智強要支持者不要害怕，因為講的就是沈過去的主張，過去的主張今天不能講，不就是新的趙高指鹿為馬，不准你講嗎？這場選戰是拚台灣未來的選戰，拚台北及基隆未來的選戰，也是拚公道是非的選戰，也是拚反毒品的選戰。

徐巧芯表示，記者、媒體本來就要本於事實在去追問很多的問題，錢怡君是非常打破砂鍋問到底的人，即便她是藍營民代，錢也時常會追問她。所以碰到各種留言不要畏懼，要把真相說出來讓大家看到，讓抹黑變成我們更努力行動的動力。

立委李彥秀認為，台灣社會在民進黨這幾年執政下愈來愈對立，要維護民主、保護民主，每個人都要存著正直良善的心來打選戰，是現在台灣社會需要的。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

羅智強 基隆 毒品 2026九合一選舉 基隆市選舉

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