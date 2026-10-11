游錫堃酸「認養阿公」拿蔣萬安身世做文章 蔣競辦：負面選戰原形畢露

立法院前院長游錫堃發文稱這次北市長是兩個大善人的選擇，「一個是領養女兒，另一個是認養阿公」，「認養阿公」一詞引人聯想。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰表示，蔣從政以來，民進黨不斷拿身世當嘲諷標的，游的發言不過是民進黨慣用負面選戰再現，實屬正常發揮，一點也不意外。

游錫堃今在臉書等社群發文表示，台北市這次市長選舉，是兩個大善人的選擇，「一個是領養女兒，另一個是認養阿公，都很有愛心！」不過游的「認養阿公」一詞，引發外界多所聯想。

蔣競辦發言人楊沛緰指出，從賴清德總統到沈伯洋委員，嘴上都說反對拿蔣市長的身世做文章，沒想到才不過幾天，黨內前輩就原形畢露，相信民眾都看在眼裡。楊沛緰請問沈伯洋委員，是否認同游前院長的發言？這是否是沈陣營所認同的選舉風格？

楊沛緰表示，民進黨每逢選舉，就再次展現「說一套、做一套」的雙標文化。從先前綠營人士喊話要在台北上演「狸貓換太子」，先在社群炒作一陣之後再出面制止；再到過去媒體人周玉蔻炒作身世、DNA議題，沈伯洋口口聲聲說不應拿身世做文章，卻又與周玉蔻同台接受專訪；如今綠營大老、立法院前院長游錫堃再度拿蔣市長身世進行政治嘲諷，沈委員更應清楚說明立場。

楊沛緰認為，沈伯洋陣營一邊號稱堅持正面選戰，一邊放任羞辱式言論，完全就是雙面手法，相信台北市民眼睛是雪亮的，必定能識破沈伯洋精心打造的虛假人設。