多元文化綻放宜蘭 林國漳成立新住民後援會姊妹相挺送特色手作

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今舉行新住民後援會成立大會，立委郭昱晴、民進黨新住民事務部主任張瑜庭等人到場力挺，後援會準備親手繪製裝飾的斗笠、越南傳統斕巾、果凍花與圍裙等送上祝福，會場洋溢著熱鬧及感人氣氛。

林國漳披上後援會贈送的圍裙與斕巾表示，台灣與宜蘭的偉大，正是因為有這群大江大海來到這裡的新住民，注入多元璀璨文化，回憶擔任律師公會與法扶基金會長期間，深知新住民常因文化與法規差異而吃虧，因此協助新住民法律扶助，允諾將來若入主縣府將強化「新住民委員會」功能，讓每位新住民都能在宜蘭得到平等的機會與照顧。

立法委員郭昱晴致詞時肯定新住民是台灣不可或缺的在地力量，林國漳在地深耕30年，最懂得體恤新住民適應文化的辛苦，並提出務實的福利與教育政見，展現出真正的包容與友善；她話鋒一轉，痛批對手找來台北的立委抹黑潑髒水，打負面選戰，呼籲發揮團結力量拉票與固票。

會場湧入四百名姊妹展現團結氣勢，後援會會長陳春瑤、阮如庄接連上台，阮如庄特別致贈與新住民姊妹共同手繪裝飾的斗笠以及越南傳統斕巾；曾以果凍花藝術創下金氏世界紀錄的新住民代表武芳草，獻上精緻的果凍花與創下紀錄時所穿的圍裙，這份心意象徵新住民對林國漳的堅定相挺。