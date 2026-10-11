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卓榮泰為陳亭妃站台 喊出讓台北起飛、台南啟航

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
行政院長卓榮泰今為陳亭妃站台，喊出讓台北起飛、台南啟航。記者謝進盛／攝影
行政院長卓榮泰今為陳亭妃站台，喊出讓台北起飛、台南啟航。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長陳亭妃競選總部今下午在永康區正式成立，行政院長卓榮泰站台不忘為台北市長參選人沈伯洋拉抬聲勢，更提出讓台北起飛，台南啟航，南北連線，讓台灣向前。

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卓榮泰也特別提到今天陳亭妃競總成立，所有黨籍南市立委全部出席，這代表是團結的民進黨，強調只有黨內能團結，才能跟人民團結，他也說，若黨內無法團結，就無法跟人民團結，支持團結的民進黨就是要團結台灣，也就是賴清德總統所提倡的團結台灣。

卓榮泰也不忘提及民進黨台北市長提名人沈伯洋，表示日前在沈競總領到洋流艦隊的「船員證」，他也要在陳亭妃競總領一張「妃行員證」，讓台北起飛，台南啟航，南北連線，台灣向前。

卓榮泰也向台下鄉親們為何要推薦陳亭妃？包括有最完整的選民服務經驗，28年來從政，歲月沒在她臉上留下皺紋，但是聲音變沙啞，代表她的服務真誠與感情。

卓榮泰話鋒一轉也提及台北營養午餐是三顆藍莓，台南市卻能是甘露梨，卓更問台下鄉親是台南比台北富有嗎？還是台北市比台南窮？卓說並不是，2025年中央給台北市統籌分配稅款是1150億，台南市僅496億元，連一半都不到，讓台北市許多爸媽都很哀怨。

卓榮泰也推崇陳亭妃的所提出的科技三軸，包括農業、半導體、醫療等，此外還有區域的治理要最全面，也就是賴清德總統所提出的均衡台灣精神，讓台南37個行政區都是中心，對區域的治理是最全面的。

行政院長卓榮泰今為陳亭妃站台，喊出讓台北起飛、台南啟航。記者謝進盛／攝影
行政院長卓榮泰今為陳亭妃站台，喊出讓台北起飛、台南啟航。記者謝進盛／攝影

行政院長卓榮泰今為陳亭妃站台，喊出讓台北起飛、台南啟航。記者謝進盛／攝影
行政院長卓榮泰今為陳亭妃站台，喊出讓台北起飛、台南啟航。記者謝進盛／攝影

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