苗栗縣頭份市長選舉對決 韓國瑜背書徐功凡 鄭朝方交接曾玟學

苗栗縣人口最多的頭份市長下屆選舉，國民黨參選人徐功凡對決無黨籍參選人曾玟學，今天下午分別成立競選總部大會，立法院長韓國瑜背書徐如果當選，會全力協助苗栗，曾玟學從「神秘佳賓」民進黨新竹縣長參選人鄭朝方交接城市治理、城市美學經驗，曾玟學、徐功凡隔空較勁爭取支持。

徐功凡、曾玟學競選總部，中間隔著苗栗縣長鍾東錦競選連任頭份市總部，相隔約300公尺，今天下午4點及5點半又在相隔約500公尺，舉行競選總部成立大會，拚場意味濃厚，都湧進大批支持者，徐功凡總部成立大會，韓國瑜為徐功凡披選舉彩帶，縣長鍾東錦及太太陳美琦致贈吉祥物，立委邱鎮軍、民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶等人到場力挺。

鍾東錦高喊團結守護頭份市，韓國瑜、鍾東錦等人並大力推薦徐功凡土木工程背景，縣議員問政可圈可點，跟民眾站在一起，不停的發掘問題，專業正是頭份市發展所需要的關鍵，讓產業可以進來，徐致力打造升級頭份2.0，苗栗建設起來，年輕人可以不用離鄉背井工作，在家孝順自己長輩。

韓國瑜表示，苗栗縣現在最好的狀況，有優秀的縣長鍾東錦、立委陳超明及邱鎮軍，外縣市又有苗栗子弟立委羅廷瑋、徐巧芯，如果徐功凡當選，鍾東錦、邱鎮軍、徐功凡苗栗鐵三角，將來苗栗有需要立法院協助，也一定會盡全力。

另，曾玟學成立競選總部，吸引不少家長帶著小孩參加，曾玟學進場致意時，獲得熱烈歡迎，支持者直呼「偶像」、「偶像」！曾玟學表示，競總成立沒有組織動員、沒有遊覽車之下，看到滿場人潮，他是很開心，以表演同樂方式成立，營造不同選舉文化，今天主角是這座城市與市民，連假最後一天願意走出來，相信頭份市起風了，也象徵市民的期待。

今天特別安排鄭朝方出席，交接曾玟學城市美學及治理象徵物，曾玟學表示，鄭在竹北市長任內，把城市美學及治理，帶上新高度，也是值得頭份市參考及學習借鏡的地方。