賴總統南下嘉義替王美惠站台 張啓楷路口陳情與警僵持2小時

賴清德總統今天南下嘉義，為民進黨嘉義市長參選人王美惠站台，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷為爭取嘉義輕軌，在會場外500公尺路口欲向總統遞建言書，遭警方兩次舉牌警告，雙方僵持2小時，最後國安局委託特勤道路協管中心主任、嘉義市警察局督察長何明祥收下建言書。

張啓楷下午5時站在路口陳清，遲未獲總統府回應，收起麥克風並欲步行至下個路口，向王美惠會場靠近，遭警方舉牌警告兩次，涉及違法集會遊行，後來國安局委託民進黨中央黨部人員接受陳情書，但張啓楷認為此舉「黨政不分」，要求派出公權力單位，最後由何明祥收下建言書。

張啓楷說，嘉義市民苦等輕軌21年，引頸期盼即刻動工，他上午已開記者會說明，並在下午與警方聯絡，在路口站了將近兩小時陳情，以理性、平和方式，遞交建言書給賴總統，但遲未獲總統府回應，他在總統府陳情很多次，第一次遇到如此忽視民意狀況，盼賴總統尊重民意。

張啓楷說，黃敏惠日前在城隍廟活動時，向行政院長卓榮泰當面爭取高鐵聯外軌道工程，卓榮泰約黃敏惠到行政院面談，剛才獲行政院回覆，雙方將在10月14日面談，賴總統今天南下助選，希望賴總統接下建言書，當面回應市民要求，允諾嘉義輕軌即刻動工。

張啓楷也說，王美惠參選立委時，提出第一條政見就是嘉義輕軌，目前高鐵及台鐵運量已達1400萬人次，中央應兌現當年允諾的輕軌，所有縣市只有嘉義到現在還沒有做，觀光及交通方面都需要這條軌道，避免嘉義市邊緣化，也呼籲王美惠向賴總統爭取高鐵聯外軌道工程。

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今在公明路與維新路口陳情，盼遞交建言書給賴清德總統，表達嘉義市民對輕軌的訴求。記者黃于凡／攝影

國安局委派民進黨部人員代為接受建言書，但張啓楷認為此舉黨國不分，希望改由具有公信力的人接受。

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今在公明路與維新路口陳情，盼遞交建言書給賴清德總統，遭警方舉牌兩次勸離。記者黃于凡／攝影