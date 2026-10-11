快訊

賴總統返鄉力挺陳亭妃拋3大目標 喊話創全國縣市長最高得票率

狂嗑小籠包慢跑還債！太陽開心獻出第一次：謝謝鼎泰豐

AI大爆發！台灣今年出口將追過日韓、超香港 有望晉升全球第五大出口國

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】韓國瑜再發穿雲箭 不讓蔣萬安孤軍奮戰

聯合報／ 主筆室
立法院長韓國瑜（左）、台北市長蔣萬安（中）今出席華僑節慶祝大會，蔣萬安和韓國瑜、華僑總會理事長童惠珍（右）一起高喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影
立法院長韓國瑜（左）、台北市長蔣萬安（中）今出席華僑節慶祝大會，蔣萬安和韓國瑜、華僑總會理事長童惠珍（右）一起高喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影

民調顯示，台北市長藍綠差距只剩8個百分點，首都選戰響起「萬安警報」。立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕相繼聲援台北市長蔣萬安，尤其韓國瑜以過來人經驗大談「綠營抹黑史」，強調蔣萬安真金不怕火煉；韓國瑜再度發出「穿雲箭」，號召千軍萬馬來相挺，不能讓蔣萬安孤軍奮戰，更凸顯藍營必須整合戰力、因應首都選戰危機。

2026九合一選舉

蔣萬安日前質疑對手沈伯洋的反毒立場，破天荒引來超過五十萬則留言。蔣萬安感慨地說，「民進黨全黨圍剿我一人」，全國好像只有台北市在選舉，這是他面臨過最激烈、壓力最大的選戰，質疑整個國家機器、府院黨究竟投入多少資源？

民進黨啟動國家隊選舉機器，藍營各縣市分身乏術，綠營集重兵圍攻蔣萬安一人，側翼檢驗DNA、網軍霸凌妻兒等爭議不斷，過去「黑韓產業鏈」似乎變身「黑蔣產業鏈」，從抹黑市政到家人，無所不用其極，自己先潑髒水，還反控對手執行「死貓戰術」。

對藍軍而言，首都若淪陷，這不是蔣萬安一個人的事。北市一旦陷入苦戰，北台灣都會震動，國民黨新北市長參選人李四川首當其衝，鄰近的基隆市長謝國樑、宜蘭縣長參選人吳宗憲等選情也會受波及，這不是一人一市的選舉危機，而是國民黨在北台灣的集體「萬安警報」，牽一髮而動全身。蔣萬安若被高壓重擊，藍營其他縣市也會面臨各個擊破，考驗國民黨中央的全台戰略布局。

韓國瑜昨天國慶大會致詞單挑賴清德總統和行政院長卓榮泰，藍營領袖加入戰場，登高一呼振奮選情。韓國瑜今天同台助選蔣萬安，盧秀燕近日也可望北上輔選，藍營重量級大咖相繼合體助陣，不讓蔣萬安單槍匹馬，更不容民進黨「洋流」占盡空戰優勢。

蔣萬安和沈伯洋昨晚在萬華「廣照宮」短兵相接，蔣萬安雖直搗綠營大本營，但現場近身觀察，沿途不少挺綠民眾舉海報、高喊洋流凍蒜，一度蓋過蔣萬安聲勢，可見綠營陸戰布陣也早有準備；選戰比氣勢，沈伯洋今起首度啟動「洋流車掃」，蔣萬安也必須有所因應。

綜觀2026地方選戰，綠營主攻、藍營力守，賴總統、前總統蔡英文等民進黨中央大軍隨時奧援，在野陣營應接不暇，但民進黨中央執政十年，朝野惡鬥、施政弊病卡住地方建設，中央執政包袱也可能成為民進黨地方選舉的罩門。2026牽動2028，藍營應易位思考，「打賴」能否「救蔣」？

經典名著《戰爭論》揭示，攻擊就是最好防禦，關鍵就在於「化被動為主動」。韓國瑜吹響集結號，蔣萬安一方面以政績回應市民檢驗，另一方面也必須反守為攻；去年大罷免已經翻頁，蔣萬安必須調整節奏，「戰略上藐視敵人、戰術上重視敵人」，「韓流穿雲箭」能否突破「洋流大堡壘」，這是關鍵一役。

首都這一仗，絕非蔣萬安一個人的武林，而是國民黨2026乃至2028的生死存亡之戰。民進黨洋流鋪天蓋地，藍白光靠消極防守恐被蠶食鯨吞；「萬安警報」已響起，藍營諸侯不能再各守山頭，必須把聲援串連為實際行動，若等到選後再喊團結，那就為時已晚。

韓國瑜 蔣萬安 藍營 2026九合一選舉 選情評論

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶脫稿批執政黨 韓國瑜自嘲：最近有點白 昨晚又開始被抹黑了

影／韓國瑜自嘲最近有點白 但昨晚又開始被抹黑了

沈伯洋昔稱「類殖民體制」今祝國慶 蔣萬安：轉變很好 但應說清楚立場

【專家之眼】選將與黨中央各吹各的調 藍營的難題

相關新聞

不甩總統？游錫堃稱「蔣萬安認養阿公」酸身世 沈伯洋緩頰：比較幽默

台北市長選戰越來越激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋多次呼籲盼聚焦市政議題避免對現任市長蔣萬安家人、身世議題攻擊，然而立法院前院長游錫堃今在臉書發文稱沈跟蔣「一個領養女兒、一個認養阿公」疑似暗諷蔣身世。沈下午緩頰，游比較幽默，但還是希望選戰能專注討論政見。

宜蘭選情冷！民調高達4成不表態 吳宗憲憂：人民對選舉大罷免累了

宜蘭這次選舉民調的不表態比例偏高，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上節目受訪表示，根據他們做的內參民調，距選舉投票不到50天，仍有高達4成受訪民眾不表態，跟往年選舉氛圍不太一樣，分析選情冷的理由很多，其中當然是人民累了，2024總統立委選舉、2025又搞大罷免，一次次撕裂台灣，人民厭倦這樣的生活。

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

台北市長蔣萬安的「台北安可」競選主題曲，日前爆出侵權爭議，蔣萬安競選辦公室今天表示，「台北安可」競選主題曲MV完成畫面調整，正式重新上架。

卓榮泰為陳亭妃站台 喊出讓台北起飛、台南啟航

民進黨台南市長陳亭妃競選總部今下午在永康區正式成立，行政院長卓榮泰站台不忘為台北市長參選人沈伯洋拉抬聲勢，更提出讓台北起飛，台南啟航，南北連線，讓台灣向前。

賴總統南下嘉義替王美惠站台 張啓楷路口陳情與警僵持2小時

賴清德總統今天南下嘉義，為民進黨嘉義市長參選人王美惠站台，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷為爭取嘉義輕軌，在會場外500公尺路口欲向總統遞建言書，遭警方兩次舉牌警告，雙方僵持2小時，最後國安局委託特勤道路協管中心主任、嘉義市警察局督察長何明祥收下建言書。

影／沈伯洋合體王世堅車掃 台北大洋流挺進中山大同

民進黨台北市長參選人沈伯洋啟動「台北大洋流」車隊掃街行動，前進中山、大同區向選民懇託。沈伯洋身穿水手條紋衫、登上特製船舵戰車，同框民進黨立委王世堅共同站台催票。沿途吸引大批機車車隊與熱情支持者夾道隨行歡呼，車隊一路挺進大龍峒保安宮參香並發表政見，展現綠營基層陸戰團結氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。