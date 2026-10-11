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雲林工商三巨頭成立後援會力挺 張嘉郡：未來產業發展可彎道超車

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長參選人張嘉郡成立工商後援會，逾百位工商界企業主到場相挺。圖／張嘉郡提供
雲林縣長參選人張嘉郡成立工商後援會，逾百位工商界企業主到場相挺。圖／張嘉郡提供

雲林縣工業會輔導理事長林萬宗、工業會理事長陳麒升、商業會理事長呂永寬三大巨頭今天出面，為雲林縣長參選人張嘉郡成立工商後援會，逾百位工商界企業主到場，展現工商業界力挺的氣勢。張嘉郡表示，未來將與工商界保持密切交流，聽取意見，讓政策規畫更貼近產業需要，爭取更多投資與發展機會。

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張嘉郡授旗給工商後援會長林萬宗，包括副會長陳麒升、呂永寬及雲林中小企業協會、斗六工業區廠商協進會等工商團體也到場相挺，後援會也回贈「好彩頭」為張嘉郡打氣，氣勢高漲。

張嘉郡說，雲林有湖山水庫，麥寮電廠，水電不缺、土地人才也不缺，雲科大、虎科大每年培育約4至5000名人才，未來如何整合更優越的條件，吸引投資、落地發展，是未來的施政重點。未來會在縣長張麗善打下的基礎上，持續推動「9+1產業園區」，完善產業用地布局，串聯既有產業與新興科技，打造更完整的產業聚落，持續爭取高科技產業進駐，帶動供應鏈發展。

她說，立法院長韓國瑜以「武當派」形容雲林，看好雲林「後發制人」，她將持續努力朝「農工商科技城」目標邁進，帶動產業升級發展經濟，創造更多就業機會，吸引年輕人留鄉工作，開創新局，她相信雲林絕對可以彎道超車。

雲林縣長參選人張嘉郡說明未來發展雲林產業科技的願景。圖／張嘉郡提供
雲林縣長參選人張嘉郡說明未來發展雲林產業科技的願景。圖／張嘉郡提供

雲林縣工業會輔導理事長林萬宗（右二）、工業會理事長陳麒升（左一）、商業會理事長呂永寬（右一）三大巨頭為雲林縣長參選人張嘉郡成立工商後援會。圖／張嘉郡提供
雲林縣工業會輔導理事長林萬宗（右二）、工業會理事長陳麒升（左一）、商業會理事長呂永寬（右一）三大巨頭為雲林縣長參選人張嘉郡成立工商後援會。圖／張嘉郡提供

雲林縣長參選人張嘉郡成立工商後援會，逾百位工商界企業主到場相挺。圖／張嘉郡提供
雲林縣長參選人張嘉郡成立工商後援會，逾百位工商界企業主到場相挺。圖／張嘉郡提供

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