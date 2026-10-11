競選總部今正式成立 陳亭妃立下3大歷史目標使命達成

民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部今下午在永康區正式成立，府院黨高層包括身兼黨主席的賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等人站台，陳亭妃更立下力拚市長全國最高得票率、黨籍市議員席次單獨過半、賴清德總統2028連任更要贏三大歷史目標。

陳亭妃競選總部今下午近3時成立，現場維安戒護森嚴，場內約3000座位未開始幾乎已滿，民進黨市議員提名32名參選人，現有6席立委全到齊，營造大團結勝選氣勢，在主持人帶動下一聲聲「400年來台灣第一女市長！」、「陳亭妃凍蒜！」，現場選味濃。

陳亭妃也說，府院黨這次大軍南下同時所有黨籍立委、議員全到齊，更破除了國民黨挑撥離，展現大團結有助於克服困難，實現大勝利。

陳亭妃致詞感性提到參選市長心路歷程，感謝各地市長後援會不離不棄陪伴，各後援會會長更跟她說「亭妃不可以放棄！」、「台南需要妳！」，在會長們不放棄，自己怎能放棄？感謝這8年來一路陪伴，感謝從政28年來每位好朋友支持。

陳亭妃說，這28年來每一場選舉從來不是輕鬆的，雖然這28年來雖被稱為「不敗女神」，但當中有許多不為人知的辛酸，最重要的是，一路上有鄉親陪伴，走過一切辛酸血淚，一路挺到現在，向最大目標前進，台南市長之路更需要在11月28日最重要一哩路繼續陪伴，完成台南400年來第一位女市長目標。

陳亭妃也再次宣示要打造「行動政府」，特別感謝「妃妃鐵馬隊」從市長初選起一路支持，伴隨著她8天騎遍台南37個行政區逾500公里，就是要實踐行動政府理念。

陳亭妃也說，所提出的「美學台南」、「親子台南」、「家的台南」，不是用嘴講的，用自己的競選總部打造；他強調，自己不會說大話，只會用行動實踐。

「台南一定要贏！」陳亭妃說，要拜託所有支持者，要一起來寫歷史，第一個歷史是台南400年來第一個女市長，第二個歷史是民進黨台南市議員席次要單獨過半，第三是不僅2026要贏，台南是賴清德總統（政治）本命區，2028台灣更要贏。

民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部今下午在永康區正式成立，府院黨高層齊聚，賴清德總統親授戰旗。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部今下午在永康區正式成立，府院黨高層齊聚，行政院長卓榮泰拉著陳亭妃的手高喊凍蒜。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部今下午在永康區正式成立，府院黨高層齊聚，副總統蕭美琴肯定陳亭妃從政歷程。記者謝進盛／攝影

記者謝進盛／攝影