為南市議員參選人站台批民進黨打貴族牌 謝龍介：我們是要讓市民贏

國民黨台南市議員參選人童小芸與市長參選人謝龍介聯合競選總部今天下午舉行成立大會，對於民進黨台南市長參選人陳亭妃找來總統、副總統、行政院長出席競選總部成立活動，謝龍介說，民進黨打貴族牌，他們是政黨想要贏，「我們跟庶民站在一起，重點是讓台南市民贏一次」。

今天成立大會下午3時許在台南市北區林森路三段舉行，中、西北區市議員參選人童小芸身披戰甲、騎白馬進場，吸引上千鄉親、支持者到場；除了謝龍介外，國民黨文傳會主委陳以信、市議員盧崑福、林燕祝、前台南市長施治明、市議員參選人陳冠諭、姚正玉、翁語含等人均上台力挺童小芸高。

對於陳亭妃今天也在永康區舉辦競選總部成立大會，謝龍介說，他們打的是貴族牌，「我們是跟庶民站在一起」，台南的鄉親心中有很多苦，「所以我們跟鄉親結合在一起」；民進黨是貴族，有錢、有人、有資源，他們是政黨想要贏，「我們的重點是翻轉大台南，讓台南市民贏一次」。

謝龍介指出，去年一年，台南市政府光是交通罰單就開了154萬張，罰了20幾億，警察的儀器都有經過標準局檢驗，檢舉民眾的設備沒有；扣掉18歲以下沒駕照、85歲以上沒開車騎車的不算，剛好平均每個市民分到一張，開罰這麼多，是為了要降低交通事故，結果也沒有降低，「如果我當選市長，我承諾會檢討」。

謝龍介表示，賴清德總統只怕一樣，「怕你們手中這一張選票」，他只怕無票，無票就無權力，無權力就不能高高在上；現在台南33年沒有政黨輪替，多起弊案接連發生，從學甲農地非法掩埋爐碴、光電圖利案件，前經發局長陳凱凌利用職務詐取現金、接受飲宴及性招待，到消防車採購也可以貪汙，社會局一個約聘人員弄走5千萬，都反映市政監督與行政管理必須徹底整頓。

謝龍介以「紅龜包豆餡，包的都是官商勾結」批評市政積弊，並質疑民進黨所稱的「交棒」，究竟是延續市政，還是「黑金交班、貪汙交班」？他認為，一個政黨執政搞得亂七八糟，重申當選後只做四年，全力查弊、整頓吏治，把貪汙的人揪出來，要查就查徹底，讓行政體系回歸清明，向市民交代；民進黨跟貴族站在一起，想的是怎麼贏，「我們跟市民站在一起，要讓市民贏」。

謝龍介請現場民眾支持童小芸，讓她到議會為市民發聲，童小芸致詞時則公布「十大監督承諾」，建立「馬上辦」服務機制、爭取0至6歲健保費由政府支應、為0至18歲爭取每月加碼補助2500元（共7500元）、增設公共托育據點以及長者照顧、排水治水、交通與停車、科技執法檢討、治安巡守、里辦公處與社區經費、寵物友善等議題。

童小芸表示，若當選，將推動陳情建案、追蹤與回覆機制；每年在北區、中西區各舉辦一場問政說明會，向鄉親報告成果、聆聽意見並接受監督。

國民黨台南市長參選人謝龍介（中）請現場民眾支持市議員參選人童小芸（右二），讓她到議會為市民發聲。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）請現場民眾支持市議員參選人童小芸（左三），讓她到議會為市民發聲。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市議員參選人童小芸（左三）今天身披戰甲、騎白馬進場。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）請現場民眾支持市議員參選人童小芸（左三），讓她到議會為市民發聲。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市議員參選人童小芸與市長參選人謝龍介聯合競選總部今天下午舉行成立大會，謝龍介與童小芸進場時民眾踴躍握手表達支持。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市議員參選人童小芸與市長參選人謝龍介聯合競選總部今天下午舉行成立大會，謝龍介與童小芸進場時民眾踴躍握手表達支持。記者袁志豪／攝影