快訊

賴總統返鄉力挺陳亭妃拋3大目標 喊話創全國縣市長最高得票率

狂嗑小籠包慢跑還債！太陽開心獻出第一次：謝謝鼎泰豐

AI大爆發！台灣今年出口將追過日韓、超香港 有望晉升全球第五大出口國

聽新聞
0:00 / 0:00

為南市議員參選人站台批民進黨打貴族牌 謝龍介：我們是要讓市民贏

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介說，民進黨打貴族牌，他們是政黨想要贏，「我們跟庶民站在一起，重點是讓台南市民贏一次」。記者袁志豪／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介說，民進黨打貴族牌，他們是政黨想要贏，「我們跟庶民站在一起，重點是讓台南市民贏一次」。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市議員參選人童小芸與市長參選人謝龍介聯合競選總部今天下午舉行成立大會，對於民進黨台南市長參選人陳亭妃找來總統、副總統、行政院長出席競選總部成立活動，謝龍介說，民進黨打貴族牌，他們是政黨想要贏，「我們跟庶民站在一起，重點是讓台南市民贏一次」。

2026九合一選舉

今天成立大會下午3時許在台南市北區林森路三段舉行，中、西北區市議員參選人童小芸身披戰甲、騎白馬進場，吸引上千鄉親、支持者到場；除了謝龍介外，國民黨文傳會主委陳以信、市議員盧崑福、林燕祝、前台南市長施治明、市議員參選人陳冠諭、姚正玉、翁語含等人均上台力挺童小芸高。

對於陳亭妃今天也在永康區舉辦競選總部成立大會，謝龍介說，他們打的是貴族牌，「我們是跟庶民站在一起」，台南的鄉親心中有很多苦，「所以我們跟鄉親結合在一起」；民進黨是貴族，有錢、有人、有資源，他們是政黨想要贏，「我們的重點是翻轉大台南，讓台南市民贏一次」。

謝龍介指出，去年一年，台南市政府光是交通罰單就開了154萬張，罰了20幾億，警察的儀器都有經過標準局檢驗，檢舉民眾的設備沒有；扣掉18歲以下沒駕照、85歲以上沒開車騎車的不算，剛好平均每個市民分到一張，開罰這麼多，是為了要降低交通事故，結果也沒有降低，「如果我當選市長，我承諾會檢討」。

謝龍介表示，賴清德總統只怕一樣，「怕你們手中這一張選票」，他只怕無票，無票就無權力，無權力就不能高高在上；現在台南33年沒有政黨輪替，多起弊案接連發生，從學甲農地非法掩埋爐碴、光電圖利案件，前經發局長陳凱凌利用職務詐取現金、接受飲宴及性招待，到消防車採購也可以貪汙，社會局一個約聘人員弄走5千萬，都反映市政監督與行政管理必須徹底整頓。

謝龍介以「紅龜包豆餡，包的都是官商勾結」批評市政積弊，並質疑民進黨所稱的「交棒」，究竟是延續市政，還是「黑金交班、貪汙交班」？他認為，一個政黨執政搞得亂七八糟，重申當選後只做四年，全力查弊、整頓吏治，把貪汙的人揪出來，要查就查徹底，讓行政體系回歸清明，向市民交代；民進黨跟貴族站在一起，想的是怎麼贏，「我們跟市民站在一起，要讓市民贏」。

謝龍介請現場民眾支持童小芸，讓她到議會為市民發聲，童小芸致詞時則公布「十大監督承諾」，建立「馬上辦」服務機制、爭取0至6歲健保費由政府支應、為0至18歲爭取每月加碼補助2500元（共7500元）、增設公共托育據點以及長者照顧、排水治水、交通與停車、科技執法檢討、治安巡守、里辦公處與社區經費、寵物友善等議題。

童小芸表示，若當選，將推動陳情建案、追蹤與回覆機制；每年在北區、中西區各舉辦一場問政說明會，向鄉親報告成果、聆聽意見並接受監督。

國民黨台南市長參選人謝龍介（中）請現場民眾支持市議員參選人童小芸（右二），讓她到議會為市民發聲。記者袁志豪／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（中）請現場民眾支持市議員參選人童小芸（右二），讓她到議會為市民發聲。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）請現場民眾支持市議員參選人童小芸（左三），讓她到議會為市民發聲。記者袁志豪／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）請現場民眾支持市議員參選人童小芸（左三），讓她到議會為市民發聲。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市議員參選人童小芸（左三）今天身披戰甲、騎白馬進場。記者袁志豪／攝影
國民黨台南市議員參選人童小芸（左三）今天身披戰甲、騎白馬進場。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）請現場民眾支持市議員參選人童小芸（左三），讓她到議會為市民發聲。記者袁志豪／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）請現場民眾支持市議員參選人童小芸（左三），讓她到議會為市民發聲。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市議員參選人童小芸與市長參選人謝龍介聯合競選總部今天下午舉行成立大會，謝龍介與童小芸進場時民眾踴躍握手表達支持。記者袁志豪／攝影
國民黨台南市議員參選人童小芸與市長參選人謝龍介聯合競選總部今天下午舉行成立大會，謝龍介與童小芸進場時民眾踴躍握手表達支持。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市議員參選人童小芸與市長參選人謝龍介聯合競選總部今天下午舉行成立大會，謝龍介與童小芸進場時民眾踴躍握手表達支持。記者袁志豪／攝影
國民黨台南市議員參選人童小芸與市長參選人謝龍介聯合競選總部今天下午舉行成立大會，謝龍介與童小芸進場時民眾踴躍握手表達支持。記者袁志豪／攝影

國民黨台南市議員參選人童小芸與市長參選人謝龍介聯合競選總部今天下午舉行成立大會，與轄區里長參選人一起上台合影。記者袁志豪／攝影
國民黨台南市議員參選人童小芸與市長參選人謝龍介聯合競選總部今天下午舉行成立大會，與轄區里長參選人一起上台合影。記者袁志豪／攝影

謝龍介 議員 民進黨 2026九合一選舉 台南市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

批綠沉淪太多年！鄭麗文助攻黨籍參選人「讓陽光照進台南」

賴總統返鄉力挺陳亭妃拋3大目標 喊話創全國縣市長最高得票率

卓榮泰台南力挺陳亭妃 拿台北3顆藍莓、台南甘露梨開轟財劃法

林俊憲首度為陳亭妃站台 營造大團結粉碎外界訛傳

相關新聞

不甩總統？游錫堃稱「蔣萬安認養阿公」酸身世 沈伯洋緩頰：比較幽默

台北市長選戰越來越激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋多次呼籲盼聚焦市政議題避免對現任市長蔣萬安家人、身世議題攻擊，然而立法院前院長游錫堃今在臉書發文稱沈跟蔣「一個領養女兒、一個認養阿公」疑似暗諷蔣身世。沈下午緩頰，游比較幽默，但還是希望選戰能專注討論政見。

宜蘭選情冷！民調高達4成不表態 吳宗憲憂：人民對選舉大罷免累了

宜蘭這次選舉民調的不表態比例偏高，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上節目受訪表示，根據他們做的內參民調，距選舉投票不到50天，仍有高達4成受訪民眾不表態，跟往年選舉氛圍不太一樣，分析選情冷的理由很多，其中當然是人民累了，2024總統立委選舉、2025又搞大罷免，一次次撕裂台灣，人民厭倦這樣的生活。

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

台北市長蔣萬安的「台北安可」競選主題曲，日前爆出侵權爭議，蔣萬安競選辦公室今天表示，「台北安可」競選主題曲MV完成畫面調整，正式重新上架。

卓榮泰為陳亭妃站台 喊出讓台北起飛、台南啟航

民進黨台南市長陳亭妃競選總部今下午在永康區正式成立，行政院長卓榮泰站台不忘為台北市長參選人沈伯洋拉抬聲勢，更提出讓台北起飛，台南啟航，南北連線，讓台灣向前。

賴總統南下嘉義替王美惠站台 張啓楷路口陳情與警僵持2小時

賴清德總統今天南下嘉義，為民進黨嘉義市長參選人王美惠站台，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷為爭取嘉義輕軌，在會場外500公尺路口欲向總統遞建言書，遭警方兩次舉牌警告，雙方僵持2小時，最後國安局委託特勤道路協管中心主任、嘉義市警察局督察長何明祥收下建言書。

影／沈伯洋合體王世堅車掃 台北大洋流挺進中山大同

民進黨台北市長參選人沈伯洋啟動「台北大洋流」車隊掃街行動，前進中山、大同區向選民懇託。沈伯洋身穿水手條紋衫、登上特製船舵戰車，同框民進黨立委王世堅共同站台催票。沿途吸引大批機車車隊與熱情支持者夾道隨行歡呼，車隊一路挺進大龍峒保安宮參香並發表政見，展現綠營基層陸戰團結氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。