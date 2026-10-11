卓榮泰台南力挺陳亭妃 拿台北3顆藍莓、台南甘露梨開轟財劃法

民進黨台南市長參選人陳亭妃今下午在永康舉辦競選總部成立大會，湧入大批支持群眾，黨內重量級人士也到場力挺。行政院長卓榮泰致詞時，以近期引發討論的營養午餐菜色為例，將台南與台北的資源分配作比較，批評國民黨主導通過的「財劃法」分配不公，台南獲得的統籌分配稅款僅約台北一半，卻仍努力推動地方建設與福利政策。

卓榮泰表示，近期台北營養午餐菜色引發討論，有家長看到台北學校僅提供3顆藍莓，對比台南提供整顆甘露梨，感到不平。他也反問，台北比台南窮嗎？台南真的比台北有錢嗎？2025年台北獲配中央統籌分配稅款約1150億元，台南約496億元，兩市財政資源存在明顯落差。

卓榮泰說，這並非行政院偏心，而是國民黨主導的國會，通過的財劃法分配機制不公平，也偏重國民黨執政的縣市，因此台北擁有1150億，台南僅有496億，但即使台南獲配金額不及台北，市府仍努力照顧市民，相關施政成果也讓台北家長對營養午餐的差異感到不是滋味。

卓榮泰強調，民進黨執政團隊始終以認真、用心的態度為國家打拚，各項政策與預算都禁得起檢驗，也肯定陳亭妃長期深耕地方、認真服務，呼籲鄉親持續支持。

談到近期助選行程，卓榮泰提及，日前在台北沈伯洋競選總部取得「洋流艦隊」船員證，這次則要領取陳亭妃的「妃行員證」，以「讓台南起飛、台北啟航，南北連線、台灣向前」為號召，盼支持者大力相挺。