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王金平助柯志恩成立各界後援會 逾3千人現身力挺

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
在立法院前院長王金平號召下，柯志恩今日成立各界後援會。記者徐白櫻／攝影
在立法院前院長王金平號召下，柯志恩今日成立各界後援會。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今日成立各界後援會，立法院前院長、競總主委王金平說，高雄目前仍面臨空汙、淹水、天坑及校園霸凌等問題，柯志恩是最佳的市長人選，現場逾3千名各界代表高喊「凍蒜」。有感於柯志恩過去四年已經穿破四雙鞋，後援會今日贈送柯一雙新鞋，眾人預祝柯志恩穿新鞋入主高雄市政府。

2026九合一選舉

柯志恩競辦今天下午在高雄林皇宮舉辦「各界後援會暨顧問團授旗大會」，現場齊聚超過30個後援會代表、3500名支持者到場，競選團隊授旗給後援會總會長陳佳田及顧問團總團長、高雄師範大學校長吳連賞等人。

競總主委王金平指出，高雄仍面臨空汙、淹水、天坑等問題，校園霸凌及品德教育也必須重視，未來市長要為市民創造更好的工作機會與薪資待遇、留住年輕人才，讓市民能夠在家鄉安居樂業。

柯志恩表示，高雄長期面臨「綠大於藍」及競選資源不對等的挑戰，所以許多百工百業代表無法公開為她站台，今天有3500人願意為了理念、為了高雄更好的未來齊聚一堂，她非常感動。

針對民進黨不斷質疑柯志恩只在高雄待四年，對高雄了解不夠。柯志恩反問新潮流對手賴瑞隆，「美濃大峽谷、和山光電場光凸凸、選區大量天坑及前鎮漁港你有看見嗎？」

柯志恩強調，四年來她繼續留在高雄打拚，國民黨重視民生，民進黨對手關心的是政治派系的利益，她在意的卻是人民有沒有吃飽、生活能不能更好；未來若有機會承擔市政責任，將不分藍綠、專業回歸市政，讓文官體系回歸專業，照顧好所有市民。此外，高雄不屬於任何政黨，而是屬於所有高雄市民，她會以身為母親、媳婦的責任感，照顧好高雄這個大家庭。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天成立各界後援會，大進場時受到支持者熱情歡迎。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天成立各界後援會，大進場時受到支持者熱情歡迎。記者徐白櫻／攝影

柯志恩「各界後援會暨顧問團授旗大會」共有30個後援會、3500名鄉親出席力挺。記者徐白櫻／攝影
柯志恩「各界後援會暨顧問團授旗大會」共有30個後援會、3500名鄉親出席力挺。記者徐白櫻／攝影

王金平 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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