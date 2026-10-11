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沈伯洋首場車掃 傍晚隊伍數百公尺如「貪食蛇」有人中午就來等

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今啟動「台北大洋流」首場車隊掃街，前進中山大同區，而現場從中午開始就有人到出發點等待沈到場，傍晚時刻周邊道路、天橋全部塞滿了人，紛拿著洋流飄帶、海報、旗幟等自製應援物，高呼應援口號。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今啟動「台北大洋流」首場車隊掃街，前進中山大同區，而現場從中午開始就有人到出發點等待沈到場，傍晚時刻周邊道路、天橋全部塞滿了人，紛拿著洋流飄帶、海報、旗幟等自製應援物，高呼應援口號。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今啟動「台北大洋流」首場車隊掃街，前進中山大同區，現場從中午開始就有人到出發點等待沈到場，傍晚時刻周邊道路、天橋全塞滿了人，紛拿著洋流飄帶、海報、旗幟等自製應援物，高呼應援口號，沈到場也說將到保安宮提出相關政見，希望大家喜歡。現場車隊出發後，如「貪食蛇」般蔓延近15分鐘才到最尾端，場面壯觀。

2026九合一選舉

沈伯洋今天首度舉辦大洋流計畫，選擇到中山、大同區展開第一次車掃，傍晚17時30分從迪化汙水處理廠出發，沿著延平北路、昌吉街、承德路、南京西路、涼州街、錦西街、錦州街、吉林路、林森北路等路段，最後抵達大龍峒保安宮，而沈更在社群上多次發文希望大家能夠到來支持。

今天現場也聚集不少支持者，有支持者甚至中午12時50分就到現場等沈到來，而傍晚5時現場聚集許多「洋流」支持者，就連一旁天橋都擠得水洩不通，周邊道路更是被車流回堵數百公尺，而沈車掃前一刻在地立委王世堅也到場陪同站上「洋流號」車掃，更有許多支持者騎機車及自行車緊隨其後，實際觀察跟在洋流號車流大約數百公尺，超過20幾分鐘，非常浩大。

今天除了4位議員參選人到場外，因涉案遭停權但仍登記參選而遭民進黨除名的現任議員陳怡君也到場，據了解，在活動開始前陳怡君團隊就到場，不過卻被沈伯洋團隊要求脫下背心才能參與活動，陳團隊疑因不願脫背心而離開，不料洋流號出發後，陳怡君團隊騎著多輛機車緊跟後方，陳更拿著麥克風帶動支持者高喊「沈伯洋凍蒜」，場面相當浩大。

今天除了提名4位議員參選人到場外，因涉案遭停權但仍登記參選而遭民進黨除名的現任議員陳怡君也到場，洋流號出發後，陳團隊騎著多台機車緊跟後方，陳更拿著麥克風帶動支持者高喊「沈伯洋凍蒜！」場面相當浩大。記者洪子凱／攝影
今天除了提名4位議員參選人到場外，因涉案遭停權但仍登記參選而遭民進黨除名的現任議員陳怡君也到場，洋流號出發後，陳團隊騎著多台機車緊跟後方，陳更拿著麥克風帶動支持者高喊「沈伯洋凍蒜！」場面相當浩大。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今啟動「台北大洋流」首場車隊掃街，前進中山大同區，而現場從中午開始就有人到出發點等待沈到場，傍晚時刻周邊道路、天橋全部塞滿了人，紛拿著洋流飄帶、海報、旗幟等自製應援物，高呼應援口號。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今啟動「台北大洋流」首場車隊掃街，前進中山大同區，而現場從中午開始就有人到出發點等待沈到場，傍晚時刻周邊道路、天橋全部塞滿了人，紛拿著洋流飄帶、海報、旗幟等自製應援物，高呼應援口號。記者張文玠／攝影

沈伯洋 貪食蛇 2026九合一選舉 台北市選舉

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