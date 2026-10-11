民進黨高雄立委黃捷助攻宜蘭 溪北溪南忙趕場替兩位參選人站台

宜蘭五合一選舉各參選人陸續成立競選總部，今天宜蘭市民進黨縣議員參選人游國連及參選羅東鎮縣議員的薛呈懿同天成立競總，邀請遠從高雄而來的立委黃捷站台，游國連聽到她教過的女學生到場感謝師恩，忍不住掉淚，薛呈懿另外也請到吳怡農助陣，肯定她是好人選。

游國連在宜蘭市校舍路成立競選總部，前宜蘭縣長劉守成、行政院政委陳金德、立委陳俊宇、立委黃捷、競總主委黃建財醫師、台灣雜糧發展基金會董事長江聰淵、縣長參選人林國漳、市長候選人韓瑩及民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進等人到場力挺。

游國連曾經帶領的光復國小女籃隊學生程姿蓉現身祝福恩師，程回憶自己從小家境清寒，游老師不僅帶著大家苦練球技，更默默留下來免費輔導功課，甚至自掏腰包協助生活，老師適時拉她一把，讓她一路考上蘭陽女中、走進四大會計師事務所，成為能獨當一面的專業人士，感謝老師在她的的生命中點亮一束光。

前縣長劉守成及夫人田秋堇披彩帶授戰旗，縣長候選人林國漳及市長候選人韓瑩稱讚游國連是一位政策智庫與重要幕僚，是一位正派、溫暖且值得信賴的人，陳金德喊出「一定要優先給游國連當選」。

立委黃捷在羅東場表示，薛呈懿與她都是從25歲就開始投入議會服務，現在呈懿已經是孩子的媽媽，也理解女性在地方政治會碰到的一些困境，雖然中間經歷挫折，但她一直非常關注羅東發展，希望大家能夠讓民進黨第三席進入議會。

民進黨台北市黨部前主委吳怡農表示，回到宜蘭就有種熟悉感，他太太就是隔壁寒溪部落的人，成立競總代表薛呈懿可以重新回到議會服務，羅東與宜蘭未來發展有更多的機會，請支持新生代的薛呈懿開創新世代。