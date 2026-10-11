不甩總統？游錫堃稱「蔣萬安認養阿公」酸身世 沈伯洋緩頰：比較幽默

台北市長選戰越來越激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋多次呼籲盼聚焦市政議題避免對現任市長蔣萬安家人、身世議題攻擊，然而立法院前院長游錫堃今在臉書發文稱沈跟蔣「一個領養女兒、一個認養阿公」疑似暗諷蔣身世。沈下午緩頰，游比較幽默，但還是希望選戰能專注討論政見。

游錫堃今天突然在社群發文表示，台北市這次的市長選舉，是兩個大善人的選擇，一個是領養女兒，另一個是認養阿公。都很有愛心」。外界認為，游此番說法除了稱讚沈收養女兒「麻糬」的故事，一邊暗諷蔣萬安的血緣爭議，不過先前才傳出賴清德總統下令避談蔣身世問題，如今游卻再度議論引發爭議。

沈伯洋今緩頰表示，游錫堃是用比較幽默方式來表達，但他強調，對手家人都不在討論範圍之內，還是希望選戰能專注討論政見。