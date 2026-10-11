賴總統返鄉力挺陳亭妃拋3大目標 喊話創全國縣市長最高得票率

民進黨主席、總統賴清德今回到台南，出席民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部成立大會，提出選戰三大目標，包括陳亭妃當選、民進黨在南市議會席次過半，以及陳亭妃創下全國縣市長選舉最高得票率。他強調，這場選舉不只是個人勝負，更攸關台南民主精神的延續，呼籲選民團結支持，也提醒支持者選票未開出前不能掉以輕心。

賴清德表示，看到許多鄉親不畏炎熱提早到場，大家都有共同期待，就是讓陳亭妃當選，成為台南400年來第一位女市長，也希望鄉親「惜花連盆」，讓民進黨提名的32名市議員參選人，以及一起打拚的無黨籍、台聯黨參選人都能當選，讓市府與議會共同推動市政。

賴清德昨天在國慶演說提到打造「山巔之城」，今天也以此為主軸，強調台灣要在民主治理、經濟發展與社會照顧等面向持續進步。他說，國家除確保安全、社會安定與經濟發展，也應照顧不同世代需求，讓孩童獲得照顧、年輕人追求夢想有政府支持，長者也能安享晚年。

賴清德也引用「禮運大同篇」，期盼台南與台灣都能成為讓人民可以做夢、做工、戀愛、結婚的好所在。

談到國家安全，賴清德表示，台灣已與3、40年前不同，民主自由與經濟發展紛紛獲國際肯定，面對中國威脅，更要團結守護國家主權、民主、人權與自由。他並以「鹽」比喻台灣，認為台灣應向世界開放，讓國際力量進入，也讓台灣在國際舞台發揮影響力。

賴清德指出，台南是台灣民主發展的重要基地，過去民主運動前輩付出許多犧牲，這份精神必須繼續傳承。他也提醒，儘管目前陳亭妃聲勢備受看好、各種分析也說陳亭妃穩贏，但選舉結果尚未揭曉前，「我們不能缺乏危機意識」，一定要團結在一起。

賴清德也特別肯定立委林俊憲，在民進黨黨內市長初選後第一時間表態支持陳亭妃，強調初選結束後要團結，選舉期間要團結，當選後更要團結。

對於未來市政，賴清德說，台南歷任市長一棒接一棒，推動多項重大建設，本月台南鐵路地下化更將舉行通車典禮，期許陳亭妃若當選，除秉持民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，也要做到傳承與創新，既有成果應繼續推動，施政不足之處則應檢討改進。

賴清德也以自身擔任台南市長的經驗勉勵陳亭妃，當年每年都開車跑了七萬多公里、深入地方傾聽民意，因此，市長除應親自主持重要會議、檢查市政，更要多花時間走訪各行政區，發現問題就立即處理。他強調，市政好壞、人民生活是否改善，都是市長的責任，期盼陳亭妃延續基層服務精神，與中央合作推動建設，讓台南持續進步。