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賴總統返鄉力挺陳亭妃拋3大目標 喊話創全國縣市長最高得票率

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南即時報導
總統賴清德今回到台南出席民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部成立大會。記者謝進盛／攝影
總統賴清德今回到台南出席民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部成立大會。記者謝進盛／攝影

民進黨主席、總統賴清德今回到台南，出席民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部成立大會，提出選戰三大目標，包括陳亭妃當選、民進黨在南市議會席次過半，以及陳亭妃創下全國縣市長選舉最高得票率。他強調，這場選舉不只是個人勝負，更攸關台南民主精神的延續，呼籲選民團結支持，也提醒支持者選票未開出前不能掉以輕心。

2026九合一選舉

賴清德表示，看到許多鄉親不畏炎熱提早到場，大家都有共同期待，就是讓陳亭妃當選，成為台南400年來第一位女市長，也希望鄉親「惜花連盆」，讓民進黨提名的32名市議員參選人，以及一起打拚的無黨籍、台聯黨參選人都能當選，讓市府與議會共同推動市政。

賴清德昨天在國慶演說提到打造「山巔之城」，今天也以此為主軸，強調台灣要在民主治理、經濟發展與社會照顧等面向持續進步。他說，國家除確保安全、社會安定與經濟發展，也應照顧不同世代需求，讓孩童獲得照顧、年輕人追求夢想有政府支持，長者也能安享晚年。

賴清德也引用「禮運大同篇」，期盼台南與台灣都能成為讓人民可以做夢、做工、戀愛、結婚的好所在。

談到國家安全，賴清德表示，台灣已與3、40年前不同，民主自由與經濟發展紛紛獲國際肯定，面對中國威脅，更要團結守護國家主權、民主、人權與自由。他並以「鹽」比喻台灣，認為台灣應向世界開放，讓國際力量進入，也讓台灣在國際舞台發揮影響力。

賴清德指出，台南是台灣民主發展的重要基地，過去民主運動前輩付出許多犧牲，這份精神必須繼續傳承。他也提醒，儘管目前陳亭妃聲勢備受看好、各種分析也說陳亭妃穩贏，但選舉結果尚未揭曉前，「我們不能缺乏危機意識」，一定要團結在一起。

賴清德也特別肯定立委林俊憲，在民進黨黨內市長初選後第一時間表態支持陳亭妃，強調初選結束後要團結，選舉期間要團結，當選後更要團結。

對於未來市政，賴清德說，台南歷任市長一棒接一棒，推動多項重大建設，本月台南鐵路地下化更將舉行通車典禮，期許陳亭妃若當選，除秉持民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，也要做到傳承與創新，既有成果應繼續推動，施政不足之處則應檢討改進。

賴清德也以自身擔任台南市長的經驗勉勵陳亭妃，當年每年都開車跑了七萬多公里、深入地方傾聽民意，因此，市長除應親自主持重要會議、檢查市政，更要多花時間走訪各行政區，發現問題就立即處理。他強調，市政好壞、人民生活是否改善，都是市長的責任，期盼陳亭妃延續基層服務精神，與中央合作推動建設，讓台南持續進步。

陳亭妃 賴清德 得票率 2026九合一選舉 台南市選舉

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