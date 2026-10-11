鄭朝方新埔競選服務處成立 支持者擠爆現場、千歲助選團相挺

繼湖口競選服務處打頭陣成立後，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天在新埔舉辦新埔競選服務處成立大會，現場吸引大批支持者湧入，人潮滿溢到外圍。不僅有支持者穿著自製T恤相挺，更有一支自發性組成的「千歲助選團」熱情現身。此外，住新埔的竹北健言社社長葉家齊雖車禍傷勢尚未痊癒，仍負傷到場，讓鄭朝方相當感動。競辦指出，這也在在展現「竹北經驗」成功外溢，讓新埔跨世代的住民都渴望改變，盼望迎來一個嶄新的新埔。

鄭朝方表示，竹北這幾年的改變，最令他感動的不是建築變漂亮，而是建設背後的人情溫度。市場改造讓攤商的孩子驕傲、清潔隊品牌升級讓隊員以制服為榮、地下道改善讓長輩安心走過。他強調，「新竹縣民都是我心中最重要的VIP」，好的治理不只是改變城市面貌，更要讓每個族群找回對職業的光榮、生活的尊嚴與家鄉的認同。

鄭朝方提到，竹北跟新埔僅隔了一條鳳山溪，許多新埔鄉親平時就常到竹北參與活動；未來，不只是到竹北，在自己的家鄉新埔，同樣能擁有精彩的藝文活動與優質建設。

模範農民許豐立作為宣講嘉賓登台時直言，支持鄭朝方就像「拿著仙女棒讓夢想成真」，而在談到新埔未來發展時，鄭朝方特別提出重啟評估埔東隧道計畫，串聯新埔與高鐵特區，讓交通與生活機能全面升級；同時結合三街六巷九宗祠與當季的柿餅風土產業，讓老街與文化走讀融入日常。

鄭朝方最後表示，面對選舉攻防，他始終秉持正面、溫暖與堅定。他呼籲新埔鄉親「相信善良、相信誠實，也相信有信用、願意做事的鄭朝方」。

​鄭朝方最後表示，面對選舉攻防，他始終秉持正面、溫暖與堅定。他呼籲新埔鄉親「相信善良、相信誠實，也相信有信用、願意做事的鄭朝方」。圖／鄭朝方競辦提供