徐欣瑩回故鄉新豐掃街 鄉親熱情包圍喊「全家都投妳」

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天行程滿檔、馬不停蹄展開地毯式陸戰，特別回到故鄉新豐鄉，前往當地信仰中心新豐鳳蓮宮參拜祈福，隨後與議員、鄉長、民代等候選人大集結，深入新庄子市場掃街拜票。身為新豐女兒，徐欣瑩一踏入市場即受到鄉親們熱情包圍，不少人高喊：「欣瑩，妳來了！」、「這次一定要當選，我們全家都投妳！」，展現主場強大的人氣與高支持度。

徐欣瑩表示，回到故鄉新豐拜票，聽到鄉親們親切又極具力量的打招呼聲，真的有種「回到家」的溫暖感覺。掃街過程中，不僅有諸多民眾熱情比讚，更有活潑小朋友興奮跳躍大喊「欣瑩阿姨加油！」，讓她深受感動。現場更巧遇許多徐欣瑩父母親以前教過的學生、從小玩到大的童年同學，以及一路看著她成長從政的長輩們，紛紛上前拉手擁抱，給予最直接且沉甸甸的期許與託付。

掃街途中，更有熱心攤商與鄉親特別送上熱騰騰的包子與粽子，象徵祝賀徐欣瑩「包中」，滿溢濃厚人情味。徐欣瑩強調，鄉親毫無保留的熱情與支持，是她一路走來最珍惜且最強大的後盾，她絕對銘記在心，未來定會全力以赴照顧好每一個家庭，攜手讓新竹縣持續欣欣向榮。

今日陪同徐欣瑩深入市場掃街的基層戰隊陣容龐大，包含新竹縣婦女社團領導人聯誼會召集人田林妹、前新豐鄉長李錦復、徐茂淦，鄉長參選人鄭旭凱；議員候選人張以聖、徐源發；新豐鄉婦女會理事長兼代表候選人田胡盈蘋、代表甘淑娥、代表鍾秀菊，以及代表候選人黃昱鈞等人，展現藍營與在地勢力大團結的強烈氣勢。

掃街途中，更有熱心攤商與鄉親特別送上熱騰騰的包子與粽子，象徵祝賀徐欣瑩「包中」，滿溢濃厚人情味。圖／徐欣瑩競辦提供