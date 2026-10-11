劉建國喊出「台北順、雲林動」 攜手蘇治芬、李正皓力挺郭佩瑄

民進黨雲林縣長參選人劉建國陸續在海線和西螺成立聯合競總，今天並與前縣長蘇治芬為議員參選人郭佩瑄站台，名嘴李正皓也來助講拉抬聲勢，劉建國強調，雲林財源增加，發展卻「大卡卡」，他以「洋流」為例，籲請鄉親再次勇敢「讓台北順起來，雲林要動起來」。

劉建國指出，財劃法調整後，雲林統籌分配款大幅成長，從過去200多億增至近600億元，縣民沒感受到進步，鄉鎮公所也沒獲多少支持，他認為資源應公平下放，讓認真做事的鄉鎮長能發揮建設，而非把錢集中縣府，將來有機會他會將縣府作為鄉鎮建設的最大後盾。

他指出，縣府「9+1產業園區」、斗南冷鏈加工專區等都喊了多年卻沒能實現，少了工作機會，發展一直「大卡卡」雲林人還要等下去嗎？「他們不做，就換我來做！」他強調，將來會加速推動，他更以台北「洋流」為比喻，要支持改變的鄉親，為下一代再勇敢一次，化為小水滴再匯聚成流「台北順起來，雲林要動起來」。

雲林第五選區議員參選人郭佩瑄及雲林縣長參選人劉建國今天成立聯合競總，她提出未來爭取沿海發展農漁科技願景，名嘴李正皓也專程南下站台助講，雲林縣競選總督導的前縣長蘇治芬也來相挺並授旗給郭佩瑄，全場士氣高昂凍蒜聲不斷。

名嘴李正皓南下雲林為第五區縣議員參選人郭佩瑄站台助講。圖／郭佩瑄提供

雲林競選總督導蘇治芬也站台，為民進黨參選人助講，拉抬聲勢。圖／劉建國提供