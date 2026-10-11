影／「高屏同心」看板被置入綠營議員 柯志恩：名字掛在一起我會掉票

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」競選看板被不明人士置入7名綠營議員及參選人，民進黨對手賴瑞隆批評「造假、不道德」。柯志恩回擊，看板跟團隊毫無關係，看板上署名的議員一天到晚不遺餘力罵她，「名字掛在一起，我是會掉票的」。

柯志恩競選辦公室今天下午成立「柯志恩各界後援會暨顧問團授旗大會」，開場前柯志恩針對看板爭議問題受訪，告知現場媒體，屏東同鄉會已發新聞稿，可以參考他們的說法。

柯志恩表示，看板不是團隊所豎立，他們起初不知道，是在媒體追問下才知情，署名的幾位民進黨議員，一天到晚罵她不遺餘力，「把我的名字跟他們掛在同一個看板上，我是會掉票的」，看要下架還是怎樣，先請綠營好好處理。

柯志恩強調，看板跟團隊毫無關係，她也不知道怎會發生這樣的事情，所以要請民進黨先查清楚，不要急著說柯志恩造謠或如何，先把事情查清楚，比什麼都重要。

媒體追問柯志恩，是否會採取相關法律行動？柯志恩重申，不是她掛的，也跟團隊完全無關，綠營應該先去問屏東同鄉會是怎樣的緣由；「跟一天到晚罵我的人名字掛在一起，是會掉票的」，她完全不能接受。