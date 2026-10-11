沈伯洋酸「翻一下文獻不難」 蔣萬安直球對決問：認為台灣被中華民國殖民？

民進黨北市長參選人沈伯洋昨說「中華民國的國慶，祝這個國家生日快樂」，由於沈過去曾公開稱中華民國憲政體制為「類殖民體制」，蔣今要求沈說清楚；沈下午要蔣翻文獻，表示這非他轉變，是整個中華民國的轉變。蔣下午再三問沈伯洋「難道台灣是被中華民國所殖民？」

蔣萬安今再度重砲反擊沈伯洋，蔣萬安說，沈委員2014年說中華民國是類殖民的體制，需要制憲來解決。那請問「為什麼現在不需要？」唯一改變的是沈委員現在要參選市長了，所以他必須要正面的解釋所謂的「類殖民體制」是什麼意思？也就是「難道台灣是被中華民國所殖民嗎？」他也應該要好好說明，「現在是不是還是主張要制憲？」

蔣萬安今天下午出席2026台灣的孝、百善孝為先為父母長輩教練洗腳暨反毒宣導活動。對於沈伯洋昔日稱中華民國憲政體制為「類殖民體制」，不過今天下午沈受訪說，中華民國從權威走到民主，「這不是他的轉變，是整個中華民國的轉變」，還酸蔣萬安，「相信市長歷史不差，翻一下文獻應該不困難」。

蔣萬安今天下午表示，沈委員說中華民國是類殖民體制，需要制憲來解決，是2014年他提出的；2014年至今只有12年前，而且也已經經過了五次總統選舉，兩次政黨輪替，已經解嚴，且已經民主化30年，所以2014年所有的政治架構其實跟今天都一模一樣。