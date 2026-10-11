聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋酸「死貓戰術」再轟造什麼謠？蔣萬安送民進黨4字「罄竹難書」
選戰倒數48天，民進黨北市長參選人沈伯洋昨指蔣萬安團隊面對市政檢驗使出「死貓戰術」轉移焦點，酸蔣「死貓現在已經丟了不知道幾條」；蔣上午舉輝達、公館圓環等反擊民進黨「是誰刻意渲染造謠？」沈下午反問蔣，具體造謠了什麼？蔣萬安下午再送沈伯洋罄竹難書四個字。
蔣萬安今天下午出席2026台灣的孝、百善孝為先為父母長輩教練洗腳暨反毒宣導活動。對於沈伯洋先指蔣萬安面對市政檢驗使出「死貓戰術」，蔣上午列舉輝達、大巨蛋、公館圓環、營養午餐政策反擊民進黨「是誰刻意渲染、造謠？」下午沈伯洋反問蔣，具體造謠了什麼？
蔣萬安下午受訪再度砲火猛烈反擊，蔣萬安說，這實在是罄竹難書。比如說營養午餐的問題，民進黨就造謠說，這是大規模的集體食物中毒，但現在結果已經出來，報告就說了，包括景興、民族，包括金華國中，食物都沒有問題，都是合格。難道包括沈委員、還有議員簡舒培簡造謠說大規模食物中毒，不需要道歉嗎？
蔣又提到，又包括台北市路樹的移除，其實主要都是褐根病，還有包括樹木腐朽及攸關交通、公共安全等因素，基於確保市民的生命財產安全，依照專業的判斷以及程序來進行；包括稱雙城論壇是滲透破口，但拿不出任何證據，難道這些謠言都不需要出來道歉嗎？
蔣說，他隨便一舉都三個例子，反擊沈伯洋稱造什麼謠的說法，真的是罄竹難書。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。