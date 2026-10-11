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張景森挺松機遷建「不贊成當選舉議題」 點名賴總統該關心台北百年發展

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照
行政院前政務委員張景森。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安尋求連任，拋出松山機場遷建議題，遭綠營群起質疑是為了搶救選情。不過，向來堅定支持松機遷建的行政院前政務委員張景森今天以「我為什麼始終支持松山機場遷建？」在臉書寫下近5000字長文強調，「選舉歸選舉，政策歸政策。不要讓一場選舉的勝負，決定台北市未來一百年的發展。 」

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「我為什麼始終支持松山機場遷建？」張景森表示，並不是因為他不知道遷建涉及哪些困難，不知道這些困難能不能解決、要怎麼解決，以及需要付出多少代價。恰恰相反，全台灣如果要找出幾個30多年來持續關心松山機場遷建，並深入了解各種困難、解決方法及成本的人，恐怕也不容易找出第二個人。「就是小弟在下我。」

張景森表示，松機遷建影響的是台北市未來一百年的都市發展。至於航空運輸、國防、救災及行政功能，在技術上並非不能重新安排；有些功能重新配置後，甚至可能比現在更好。

針對松機遷建能創造多大的利益，張景森說，松山機場占地約213公頃，位於台北市高度都市化的核心地帶。這與過去香港啟德機場的都市區位頗為類似。遷建的利益不只是釋出機場土地，還包括周邊飛航高度限制的解除、都市更新、交通改善及環境品質提升。他先作一個初步的概念估算，潛在都市發展價值可能達到4750億元，且效益可能持續數十年。包括機場土地開發約3000億元、解除航高限制約1400億元，以及其他公共效益約350億元。

外界關注松機遷建恐影響空勤救災及緊急醫療後送，張景森說，直升機救災並不需要保留一座完整的固定翼機場。可以在原松山機場範圍內保留一個規模適當的直升機基地，維持北台灣空勤救災、搜救及緊急轉運功能。也可以研究遷移到其他適當地點，但前提是不能降低救援效率。

張景森說，至於醫療後送，更不應該認為所有病患都非送到台北市的醫院不可。例如利用桃園機場配合林口長庚醫院，某些情況下反而可能更有效率。當然，必須依不同疾病、急重症處置能力、飛行時間及地面救護車程，建立完整的醫療後送網絡。相關設施暫以20億至50億元估算。

張景森表示，最棘手的問題是國防戰備與首都保衛，這是過去松山機場遷建始終難以突破的重要障礙。但他認為今天應該重新檢討幾個根本問題：松山機場究竟承擔哪些不可替代的軍事任務？哪些任務非要保留完整的固定翼跑道不可？其他軍用基地、分散部署及備援設施，能不能取代松山機場？

張景森說，現代戰爭中，固定機場容易成為飛彈及無人機攻擊目標。軍事部署越來越重視分散、生存能力及備援。從烏克蘭戰爭的經驗來看，固定機場並非毫無價值，但它的戰略功能、脆弱性及防護成本，都值得重新評估。尤其在首都核心地區保留一座軍用機場，究竟是增加防衛能力，還是同時增加首都被攻擊的風險？這是一個應該認真研究的問題。

他表示，國防部應該根據實際軍事任務，提出不同替代方案及其成本，而不是只用「國防需要」四個字，就結束所有討論。在沒有完整軍事任務資料之前，我暫以30億至80億元作為替代設施的初步研究假設。但這部分不確定性最大，必須以國防專業評估為準。

不過，張景森也表示，他不贊成把松機遷建當成選舉議題。雖然他始終支持松山機場遷建，卻不認為現在這種選舉氣氛，適合倉促作出政策決定。原因很簡單，台灣的選舉政治，經常把公共政策變成政黨對立。過去民進黨提出松山機場遷建，國民黨反對，還曾經主張把它發展成兩岸機場。現在蔣萬安提出遷建，民進黨也很容易站到反對的一邊。選舉時一旦各方表態，形成對立，選後就很難再根據客觀研究改變立場。

張景森也說，松山機場遷建影響的是台北市未來一百年的都市發展，不值得為了一場選舉，讓這個問題再度陷入藍綠對立。但是，台北市的百年發展，也是賴清德總統應該關心的事情。

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