女力後援會成立 蘇巧慧：政府要當女性選擇自由的靠山後盾

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天女力後援會成立大會，吸引超過千人到場，她高唱「粉紅超跑」進場，現場歡聲雷動。她指出，若有機會成為新北市長，將成為女性擁有選擇自由的靠山與後盾，透過六大福利政見，減輕家庭照顧負擔，讓女性不只擁有選擇的自由，更有實現選擇的機會，要讓未來新北市每一區都亮麗，讓每個行業、每個世代都被看見，打造真正性別友善、平等的城市。

蘇巧慧致詞時表示，這場女力後援會成立大會是她辦過最激動的一場，今天站在台上的每一位朋友，雖然身分不同，但都曾與她一起為新北市、為台灣努力，無論是推動繪本、建築、影視產業，或是地方商圈發展，都有共同打拚的經驗。

蘇巧慧表示，自己投入選戰、爭取接下新北市長的棒子至今已800天，這段時間用實際成績證明，工程、建設並非女性不擅長的領域，造橋、鋪路、治水、防洪、交流道、堤外便道及學校建設等工作「蘇巧慧通通都會做」。

她認為，首長最重要的能力，在於能否找到方向、掌握進度，並整合不同專業，讓團隊朝共同目標努力，未來市政需要的是整合力、創造力，以及熱情與活力，而不是以性別決定誰適合擔任什麼職務。

談到女性的處境，蘇巧慧回憶，2015年準備參選立委時，當時仍在世的阿嬤曾對她說「我若在你的時代，我也可以選立法委員」反映出不同世代女性所面臨的限制。

蘇巧慧說，過去女性往往承擔較多家庭責任，能夠選擇的機會也比較有限，許多女性一路為家庭與經濟付出，直到現在才有更多時間投入公益、志工及地方服務，地方上的大小事務，有許多都是靠這些婆婆媽媽及姐姐們共同撐起來，應該給予她們更多肯定。

她說，從阿嬤、媽媽到自己這一代，女性最重要的改變，就是逐漸擁有「選擇的自由」，今天有許多學生時代的同學到場相挺，有人是大學教授、醫師、企業董事長，也有人選擇經營家庭，每個人都有不同的人生道路，而這些選擇都應該受到尊重。

蘇巧慧以英國作家吳爾芙的著作「自己的房間」為例指出，女性若想實現理想，除了自身的意願，也需要金錢與屬於自己的空間，這些都是讓人擁有底氣、靠山與後盾的重要條件。

蘇巧慧表示，若有機會成為新北市長，她提出六大福利政見，希望照顧小朋友與長輩，減輕家庭照顧負擔，讓原本由特定性別承擔的責任，有機會透過政府的力量共同分擔，將選擇的機會與自由還給每個人。

「不是只是喊喊口號說女生、男生一樣平等，讓女生有自由、有選擇的自由」蘇巧慧強調，她要成為女性擁有自由的靠山與後盾，讓性別友善、性別平等不只是口號，而是能夠真正落實在市政中的具體作為。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天女力後援會成立大會，吸引超過千人到場。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天女力後援會成立大會，吸引超過千人到場。記者葉德正／攝影