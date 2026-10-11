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沈伯洋酸一直比「1」嫌4場辯論太多？ 蔣萬安還原：我是說周一協調

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席2026台灣的孝、百善孝為先為父母長輩教練洗腳暨反毒宣導活動。圖／截自udn直播
蔣萬安今天下午出席2026台灣的孝、百善孝為先為父母長輩教練洗腳暨反毒宣導活動。圖／截自udn直播

台北市長蔣萬安與對手民進黨沈伯洋的電視辯論交鋒，昨日兩人在萬華廣照宮碰面，且「貼臉開大」沈藉機遞出辯論邀請書，對於沈伯洋上午還原兩人講什麼？沈說，他只看對方（蔣萬安）一直比「1」自己一直比「4」，可能是（蔣）覺得「4」（辯論）很多？蔣萬安今澄清，他是指周一就會協調。

2026九合一選舉

蔣萬安下午還原昨天比「1」的意思，是說周一TVBS就會邀請雙方陣營，進行接下來辯論相關細節協調，他是跟沈伯洋說，「他的團隊就會出席，也希望沈委員一定要派代表出席。」

年底選戰倒數48天，蔣萬安今天下午出席2026台灣的孝、百善孝為先為父母長輩教練洗腳暨反毒宣導活動。對於沈伯洋稱蔣萬安可能覺得四場辯論會太多，所以昨天比「1」？媒體問蔣所以辯論只辯論一場？媒體追問是否辯論只辦一場？蔣萬安表示，「不是，我說周一，就在周一就會邀請雙方。」

至於辯論會是否會有交叉詰問？蔣萬安表示，其實大家可以去看，不管是四年前台北市的市長選舉辯論會，或過去歷次不管總統選舉、縣市長選舉形式，其實就是會有各種形式。

蔣說，上一次也會有交叉詰問，最重要的是，都是電視台主辦這樣的辯論會，公辦也有政見發表會，辦幾次、辦幾場，大家都可以看得清楚。所以接下來後續辦的形式、時間，其實就好好來參與溝通協調，讓辯論會的進度能夠往前走。

蔣說，相關的細節，其實大家都可以討論，重點是要參加相關的協調，否則辯論會的進度沒辦法往前走。

沈伯洋 辯論 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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