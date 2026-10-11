柯志恩看板置入綠營議員相挺 屏東同鄉會：未出資、自發性行為

國民黨高雄市長參選人柯志恩競選看板置入多名民進黨議員名字引起綠營反彈，署名單位「屏東同鄉會」發出聲明表示，此面看板是「鄉親支持鄉親」，不分黨派、立場的自發性製作，高雄市屏東縣同鄉會從無正式決議、亦無出資；鄉親後援會看板製作與柯志恩競選總部沒有關係。

柯志恩「高屏同心」看板出現七名綠營現任議員及參選人署名相挺，高雄市屏東縣同鄉會針對此次看板爭議發表以下聲明：

1、經瞭解此次看板的施作，是由熱心的屏東鄉親人士，本於「鄉親支持鄉親、鄉親不分黨派立場」的自發性製作，高雄市屏東縣同鄉會從無正式決議、亦無出資；鄉親們原本用意就是要支持屏東鄉親的市長及鄉親的市議員候選人如此而已。現因議員部分看板製作的用語編排，給部分議員造成無謂困擾，讓原本支持的美意被無端誤解，在此謹深致歉忱；並將儘速轉達請熱心鄉親們，對看板內容做修正，待盡善後再行掛出。

2、屏東鄉親們原本計畫在全市製作12面的大型看板，屏東同鄉很多在高雄居住工作生活，一向非常團結支持鄉親優秀子弟參與公共事務。這就是所謂的～高雄情屏東心，也是鄉親們願意無私站出來，表達支持市長與議員候選人的初衷，此等濃濃鄉情令人感動與敬佩。

3、政黨立場釐清： 鄉親後援會看板製作與柯志恩競選總部無涉，跟特定政黨（如國民黨/民進黨/及其它政黨等）或縣籍議員候選人並無直接或間接之從屬衝突。純屬地方自主性的聲音與支持。

4、未來展望：高雄市屏東縣同鄉會，對柯志恩競選市長與市議員們的後援會，預計在未來會陸續正式成立啟動，希望藉此澄清不實謠言，並讓廣告風波告一段落，回歸關心地方發展議題，繼續為高屏鄉親服務。