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林俊憲首度為陳亭妃站台 營造大團結粉碎外界訛傳

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
營造大團結粉碎外界訛傳，立委林俊憲首度為陳亭妃站台。記者謝進盛／攝影
營造大團結粉碎外界訛傳，立委林俊憲首度為陳亭妃站台。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長參選人陳亭妃今下午2時30分在永康區競選總部正式成立，曾與陳亭妃在黨內初選落敗的立委林俊憲也首度為陳亭妃站台，營造大團結氣勢，外界視為正式「破冰」意味濃。

2026九合一選舉

陳亭妃今下午競總成立，府院黨高層包括身兼黨主席的賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等人南下站台，台南市長黃偉哲及民進黨南市所有立委全部與會，也先後上台，現場維安戒備森嚴。

林俊憲也在助講名單中，接替立委林宜瑾後上台，更受外界注目，林俊憲先提及民進黨台北市長提名人沈伯洋正在台北拚命選舉，林表示「我們不能內亂」，雖然陳亭妃選情被外界蓋好，但仍不得大意，看到陳亭妃更認真更打拚，更讚許陳亭妃在舞台前在烈日下曝曬，沒有躲到旁邊遮蔭，這種精神就是民進黨競選精神。

林俊憲也呼籲支持者11月28日一定要出來投票，更以4年前黃偉哲市長連任「選不好」，癥結就在投票率低，僅有58%，創下歷史新低，這次一定要投給認真打拚的陳亭妃，2026贏，2028賴清德尋求連任才會贏，尤其台南是賴清德總統最重要的政治本命區，拜託鄉親們一定要全力支持陳亭妃。

營造大團結粉碎外界訛傳，立委林俊憲首度為陳亭妃站台。記者謝進盛／攝影
營造大團結粉碎外界訛傳，立委林俊憲首度為陳亭妃站台。記者謝進盛／攝影

營造大團結粉碎外界訛傳，立委林俊憲首度為陳亭妃站台。記者謝進盛／攝影
營造大團結粉碎外界訛傳，立委林俊憲首度為陳亭妃站台。記者謝進盛／攝影

陳亭妃 林俊憲 林宜瑾 2026九合一選舉 台南市選舉

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