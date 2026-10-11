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新店市政說明會拋4建設 李四川允推安坑運動中心、光復線延伸

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員劉哲彰在新店舉辦市政說明會，提出寶高智慧產業園區二期、中和光復線延伸、深坑輕軌及安坑運動中心等建設主張。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員劉哲彰在新店舉辦市政說明會，提出寶高智慧產業園區二期、中和光復線延伸、深坑輕軌及安坑運動中心等建設主張。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員劉哲彰在新店舉辦市政說明會，提出寶高智慧產業園區二期、中和光復線延伸、深坑輕軌及安坑運動中心等建設主張。李四川表示，未來若擔任市長，將持續強化大新店地區交通、產業及運動設施，其中安坑運動中心將與地方民代、鄉親共同推動。

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李四川表示，自己過去擔任台北縣工務局長、副縣長及新北市副市長期間，曾參與新店多項建設。他回憶，推動過五重溪道路工程時，工程曾連續3次發包都遇到廠商倒閉，是當時在新店接手較棘手的工程之一，最後在地方共同協調下才完成。

李四川也提到「安坑一號道路」，當時工程涉及墓地遷葬，地方曾有不同意見，推動過程需要反覆溝通。他表示，地方建設除了專業，也要有面對爭議、協調並解決問題的能力，感謝當時新店地方人士共同促成建設。

產業方面，李四川表示，將加速推動新店寶高智慧產業園區二期，朝AI軟體、資通訊及數位應用發展基地布局。新北市府現行寶高智慧產業園區本就以智慧城市相關產業為主要招商方向；寶高一、二期整體規畫約9.4公頃，二期相關計畫今年8月已獲內政部都委會審議通過。

李四川並重申「蘆社大橋」構想，希望結合軌道運輸及台64、台65線快速道路，串聯北士科、南港軟體園區、內科等科技產業聚落，再向新北的土城、板橋、新店延伸，形成AI高科技產業廊帶。

交通建設方面，李四川說，將推動中和光復線向南延伸至新店，銜接環狀線、安坑輕軌及央北、十四張開發區，增加新店、中永和往返台北市的軌道運輸選擇；深坑輕軌則主張串聯台北市動物園、深坑並延伸石碇，強化雙北東南側交通路網。李四川今天也再次公開表示，將中和光復線延伸新店、深坑輕軌列為大新店地區的重要交通建設。

劉哲彰則在說明會中提出安坑地區運動中心需求。李四川回應，全民運動已成重要趨勢，希望從年輕人到銀髮族都能養成運動習慣，因此安坑除了已有輕軌外，也應進一步補足運動設施，未來將與劉哲彰及地方民代、鄉親共同努力促成運動中心。

李四川今到新店出席市政說明會，進場時受到地方支持者熱情迎接。記者張策／攝影
李四川今到新店出席市政說明會，進場時受到地方支持者熱情迎接。記者張策／攝影

李四川今到新店出席市政說明會，進場時受到地方支持者熱情迎接。記者張策／攝影
李四川今到新店出席市政說明會，進場時受到地方支持者熱情迎接。記者張策／攝影

李四川與劉哲彰今舉行市政說明會。記者張策／攝影
李四川與劉哲彰今舉行市政說明會。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員劉哲彰及地方里長、支持者合影，現場高喊「海納百川，我們都挺李四川」。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員劉哲彰及地方里長、支持者合影，現場高喊「海納百川，我們都挺李四川」。記者張策／攝影

李四川 運動中心 劉哲彰 2026九合一選舉 新北市選舉

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