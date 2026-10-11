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曝台積電早先進不了龍科三期內幕 張善政曝起因「綠營提早掀鍋」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政肯定議員劉熒隆、立委呂玉玲幫助市政府爭取台積電設廠做的努力。圖／劉熒隆競選總部提供
張善政肯定議員劉熒隆、立委呂玉玲幫助市政府爭取台積電設廠做的努力。圖／劉熒隆競選總部提供

桃園市長張善政今天參加龍潭區議員劉熒隆競選總部成立大會，首次公開談及台積電龍科三期破局、重新評估與最後確定設廠的過程及內幕。

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張善政反擊，強調現在綠營還在抹黑桃園市政府，說台積電回到龍科，市政府跟桃園的議員一點功勞都沒有。他跟大家報告「一些內幕」，2022年，那時候正在選立委跟總統，蘇貞昌當時是行政院長，到龍潭來替民進黨的委員、市長候選人拉票，說台積電要到龍潭來了，要謝謝民進黨。

「那個時候根本還沒有和地主談好，煮飯煮到一半把鍋蓋提早掀開，飯會熟嗎？」張善政說，當時市府跟科學園區管理局準備要徵收140公頃，其中有50公頃還沒有和地主談好，就被民進黨提早掀鍋，這些地主知道後很生氣，炸鍋了，說怎麼這麼不尊重我們地主，我們不給你徵收，還嗆說要到台積電、新竹科學園區那邊抗議，台積電當時考量企業形象和一些因素，說不去龍潭了，這就是2023年10月17日台積電對外宣布不進龍科三期的內幕。  

張善政指出，10月17日台積電對外宣布不進龍科三期，桃園市政府做了什麼事情？10月19日，市政府拜會新竹科學園區，10月30日科學園區管理局人員跟台積電的副總到桃園市政府，商量後面準備怎麼做。台積電當時表示「我們現在說不到龍潭，並不是說我們將來都不去龍潭」，大家都知道這話什麼意思嗎？也就是如果科管局和市政府能解決土地取得的問題，台積電還是會來。

張善政透露，市府後來就跟科管局說我們市府要來努力，原先規畫140公頃用地如果扣掉地主不同意的50公頃，只有90公頃願意被徵收，還要再努力找到更多的土地，找了一年又增加15公頃，一共約105公頃，也就是現在龍潭科學園區的擴大用地（三期），台積電也因此回來了。 

張善政反問，誰說桃園市政府跟議員對龍科三期台積電用地沒有貢獻？當然有，選舉要到了，綠營就專門做這種抹黑的事情，把我們有功勞的事情說成沒功勞。龍科三期用地正在克服一關一關的難關，包括要拉新的高壓電到龍科，立委呂玉玲委員花很多力氣協調軍方、地主，要讓他們把高壓電經過的路線，能讓出一些土地讓台積電設廠的事進展順利，現在是非常順利；呂玉玲在中央對於國防單位有影響力對不對？國民黨的立委對我們龍科有沒有貢獻？當然有。  

張善政說，台積電進龍科三期的事，劉熒隆提醒市府兩件事情，市府後來都做了。第一件事情是德龍國小要搬家，從聖亭路的西邊要搬到聖亭路的東邊，聖亭路的東邊有一塊徵收的土地未來可以建學校。可是聖亭路西邊西邊沒有小學怎麼可以呢，劉熒隆提醒這點，市府後來在聖亭路的西邊，另找一塊地新建一個學校，也就是龍科國小，籌備處已經成立了。

張善政表示，劉熒隆還提醒將來龍科三期進來四五千位高科技的從業員工，要住到哪裡？一般都會想到平鎮、楊梅，劉提醒市府為什麼龍潭不能容納這些員工，因為龍潭的都市計畫被卡住了，龍潭都市計畫到龍科中間有一塊農業區沒有劃入都市計畫，所以沒有辦法蓋房子，市政府為此現正檢討龍潭都市計畫，準備增加住宅區建地。

張善政為議員劉熒隆站台，並說明台積電早先為什麼進龍科三期會破局的原因。圖／劉熒隆競選總部提供
張善政為議員劉熒隆站台，並說明台積電早先為什麼進龍科三期會破局的原因。圖／劉熒隆競選總部提供

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 龍科 台積電 民進黨

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