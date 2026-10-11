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台南營養午餐差別待遇？ 無黨籍議員參選人準備「台南味」陳情賴總統

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南即時報導
無黨籍台南市議員參選人陳昌輝（右）今帶著豐盛便當及水果，前往民進黨台南市長參選人陳亭妃競總成立活動會場外陳情，呼籲市府重視營養午餐品質及各校供餐公平性。記者萬于甄／攝影
無黨籍台南市議員參選人陳昌輝（右）今帶著豐盛便當及水果，前往民進黨台南市長參選人陳亭妃競總成立活動會場外陳情，呼籲市府重視營養午餐品質及各校供餐公平性。記者萬于甄／攝影

國中小免費營養午餐上路後，各縣市供餐品質與菜色成為家長、學生關注焦點。無黨籍台南市議員參選人陳昌輝今帶著豐富便當及水果，到民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部成立活動會場外陳情，並喊話盼賴清德總統品嘗豐富台南味之餘，也關注台南學童營養午餐是否存在差別待遇。陳情書及便當由陳亭妃服務團隊執行長蔡旺詮接下。

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陳昌輝表示，台南是美食之都，也是農業大市，擁有優質在地農漁產品及水果，市府應善用在地食材，結合專業營養規畫，即使全面補助營養午餐，也應兼顧美味、食安、營養均衡及菜色變化。他強調，「免費是一項福利，品質更是政府的責任。」

他指出，台南市推動國中小營養午餐免費及每月「8果6乳」等措施，但國立台南大學附設實驗國民小學先前曾引發午餐及水果供應疑慮，要求市府釐清不同主管機關及學校的供餐方式，是否造成補助與水果供應上的差異，以及如何確保各校學生獲得公平對待。

陳昌輝也提出4項具體要求，盼市府公開相關供餐及補助資訊，檢視各校營養午餐與水果供應情形。他說，「台南的孩子，不應因為就讀不同學校，就受到不同待遇！」並以豐盛便當向賴清德喊話，在款待總統返鄉之餘，更應以同樣的用心照顧孩子。

陳昌輝也呼籲台南市長黃偉哲，營養午餐不應只停留在政策宣傳，應以實際餐點內容及供應紀錄接受家長檢驗，讓免費午餐政策落實在學童每天的餐盤上。

無黨籍台南市議員參選人陳昌輝（右）在陳亭妃競總成立活動會場外提出營養午餐訴求，陳情書及便當由陳亭妃服務團隊執行長蔡旺詮（左）代表接下。記者萬于甄／攝影
無黨籍台南市議員參選人陳昌輝（右）在陳亭妃競總成立活動會場外提出營養午餐訴求，陳情書及便當由陳亭妃服務團隊執行長蔡旺詮（左）代表接下。記者萬于甄／攝影

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