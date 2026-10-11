一天連跑三場 沈伯洋替新科議員參選人站台喊：全區議員全壘打

選戰倒數48天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今一早到下午，分別替新科議員參選人陳聖文、郭凡、劉品妡的競總成立站台。沈伯洋說，三位參選人都相當低調，所以站出來推薦給大家，更希望每個區域的議員參選人都全壘打。

沈伯洋表示，很感謝大家願意表態支持，看到不管是機車上、在家裡陽台等貼上「洋流」標誌。另外，新科議員參選人同樣實在為地方、第一線做事，但是相當低調缺媒體曝光，尤其郭凡有澳洲雪梨大學的國際經驗，許多市政是需要參照國外經驗交流，呼籲大家大力推薦。

由於今天替三位新人站台，沈伯洋說，當然這次希望每個區域的議員參選人都全壘打，而三位參選人勤跑地方，卻相當低調，所以希望趁這個機會，來推薦新人。

至於近期「洋流」夯，連帶傳出競選小物詐騙案，沈伯洋提醒，詐騙越來越多，請大家務必小心，需要緞帶等，除了在競選總部之外，每個議員競總服務處都可以拿到，「簽名找我本來就可以，雖然最近能簽名的機會變少，但會盡量安全狀況下幫大家簽名。」