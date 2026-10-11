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昔稱中華民國「類殖民」 賴士葆批沈伯洋參選後塑造假人設

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆表示，沈伯洋從要選舉的那天就像是被抽換靈魂一樣，活出了另外一個人，各種光怪陸離認知作戰、騙人民的假人設。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆表示，沈伯洋從要選舉的那天就像是被抽換靈魂一樣，活出了另外一個人，各種光怪陸離認知作戰、騙人民的假人設。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天祝中華民國生日快樂，遭台北市長蔣萬安競選辦公室質疑，2014年曾發文主張制憲修改中華民國類殖民體制。國民黨立委賴士葆今天表示，沈伯洋自從決定參選後，彷彿被抽換靈魂，變成另一個人，各種光怪陸離認知作戰、騙人民的假人設

2026九合一選舉

蔣萬安競選辦公室指出，國家認同是政治人物最基本的誠信基石。過去沈伯洋在學術界期間，言論立場鮮明，對「中華民國」體制充滿質疑與批判，甚至冠上「類殖民」等強烈否定性標籤；但隨著參選台北市長，其態度卻出現大轉彎，跟隨大眾祝賀國慶，質疑「哪個沈伯洋才是真的沈伯洋？」

賴士葆今天也在臉書發文表示，沈伯洋從要選舉的那天就像是被抽換靈魂一樣，活出了另外一個人。以前要毒品進社區，現在反對；以前批中華民國是類殖民，台灣要制憲忘掉中華民國，現在笑容滿面祝中華民國生日快樂。連側翼都變成了台北市長蔣萬安後援會管理員，「沈伯洋終究是沈伯洋，各種光怪陸離認知作戰、騙人民的假人設，難道不像嗎？」

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